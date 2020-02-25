Держгеонадра віддасть на приватизацію кілька підприємств, які перебувають у підпорядкуванні відомства

Голова відомства не уточнив, які саме підприємства можуть бути виставлені на приватизацію, але зазначив, що це відбудеться вже в найближчому майбутньому.

Про це під час звіту за 2019 рік, що був представлений в Укрінформі, сказав голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.

«У підпорядкуванні Держгеонадр перебуває 21 підприємство, і багато з них мають негативні фінансові показники. Не виключено, що деякі з них можна буде побачити в списку на приватизацію», – сказав на прес-конференції голова Держгеонадр Роман Опімах. При цьому він не уточнив, які саме підприємства можуть бути виставлені на приватизацію, але зазначив, що це відбудеться вже в найближчому майбутньому.