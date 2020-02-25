Держгеонадра віддасть на приватизацію кілька підприємств, які перебувають у підпорядкуванні відомства
Обновлено: Февраль 25, 2020. Тэги: Держгеонадра, приватизация, Р. Опимах
Голова відомства не уточнив, які саме підприємства можуть бути виставлені на приватизацію, але зазначив, що це відбудеться вже в найближчому майбутньому.
Про це під час звіту за 2019 рік, що був представлений в Укрінформі, сказав голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.
«У підпорядкуванні Держгеонадр перебуває 21 підприємство, і багато з них мають негативні фінансові показники. Не виключено, що деякі з них можна буде побачити в списку на приватизацію», – сказав на прес-конференції голова Держгеонадр Роман Опімах. При цьому він не уточнив, які саме підприємства можуть бути виставлені на приватизацію, але зазначив, що це відбудеться вже в найближчому майбутньому.
«Термінал» писав
, Олексій Гончарук, зауважив, що уряд працює над збільшенням власного видобутку газу, щоб українці платили менше за опалення. Україна ефективніше розпоряджатиметься надрами. Без «смотрящіх» і груп впливу.
«На центральному рівні ми вже спростили дозвільні процедури, упровадили електронні аукціони та розробили комплекс важливих законодавчих змін для пожвавлення українського газовидобутку», — написав він.
До підписання готуються 9 угод щодо розподілу вуглеводневих надр, а також запущено «Інвестиційний атлас надрокористувача», на який нанесли понад 100 готових до надрокористування об’єктів, зокрема перспективні нафтогазові площі. У лютому вже стартують 12 аукціонів по ділянках через електронні торги.«Важливо! Ми продаємо не самі родовища, а лише дозволи на користування надрами», — наголосив прем’єр-міністр.