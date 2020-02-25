Energy Club виступив із заявою щодо затвердження Валерія Безуса на посаду Голови Держенергоефективності

Команда Energy Club сподівається, що принципи прозорості, чесності та справедливості завжди були та будуть основними в діяльності уряду. Це саме ті європейські орієнтири, яких очікують від нас представники українського бізнесу та західні інвестори.



Про це йдеться на сайті Energy Club.

«Нещодавно через Телеграм-канал народного депутата Олексія Гончаренка була поширена інформація про нібито можливе незатвердження Валерія Безуса на посаду Голови Держенергоефективності, нагадала пресслужба.

«Офіційного підтвердження або спростування такої заяви від представників кабміна не має. Оскільки Безус пройшов всі затверджені процедури відбору на посаду (відкритий конкурс, спецперевірка тощо), у представників ринку виникає зрозуміле питання: «Що сталося?», — пише Energy Club.

Репутація для команди комунікаційної платформи Energy Club — це пріоритет номер один.

«Поки ситуація виглядає як прикре непорозуміння, ми провели наше власне дослідження: розпитали представників влади, активістів та журналістів. Одним словом, всіх, з ким мав справу Валерій Безус, працюючи у Дніпрі на посаді заступника Голови облради.

Отже, Любов Клименко, журналіст (Дніпро): З фахової точки зору Валерій Безус — профі високого класу. Потрібно, щоб його потенціал був задіяний на державній посаді. Він був у нас кілька разів спікером на ефірах. З мого боку — характеристика найкраща. Ще раз скажу, він — профі, небайдужа людина… І статки його явно не від корупції, дуже скромненькі…

Вадим Шебанов, колишній Перший заступник Голови Дніпра: Конкурс прошел честно и прозрачно. Какие тут могут быть „темные дела“? Если есть факты — пусть пишут в полицию и указывают их. А если нет — тогда клевета. Это между собой мы можем говорить, а на государственном уровне — так нельзя. Считаю, когда нечего сказать, начинают придумывать. Он был замом по ЖКГ в облсовете, у профильной комиссии было много „хотелок“ — начались конфликты на ровном месте, он препятствовал махинациям… Прекрасный английский, знание проектного финансирования… Он на своем месте…

Влад Войцеховський, громадський діяч (Дніпро): Спілкуюсь з Безусом багато років. На жаль, у нас тим, хто протидіє схемам, накидають ярлик… Він протидіяв всім схемам. Мій профіль аналітичні програми. Я бачу Безуса аналітиком, який мислить категоріями майбутнього та бачить ці проблеми глибоко.

Олександра Тронь, журналіст (Дніпро): Валерій Безус, коли обіймав посаду в Облраді, завжди був відкритим до громади та журналістів. Це один з тих випадків, коли чиновник дійсно працював над усуненням проблем, та більше, він їх визнавав і говорив про все відкрито: який був стан справ, так і розповідав, але при цьому мав план дій. Саме тому місцева влада постійно прагнула його позбутися (декілька разів намагалися його звільнити та підстав не знаходили, бо людина працювала), він був „незручним“ для них. Я також як журналіст досить прискіпливо завжди ставлюся до роботи та біографії чиновників, але Валерій Безус став винятком для мене в гарному сенсі, що він, займаючи не останню посаду в обласній владі, виявився порядною людиною. І що ще тішило, що Безус — професіонал! Він був на своєму місці по всіх статтях», — йдеться у заяві.

Як прокоментував юрист цю інформацію: «Закон України «Про державну службу» містить пряму та категоричну норму: «ст. 31 п. 3. На посаду державної служби призначається особа, визначена переможцем конкурсу. Рішення про призначення на посаду державної служби приймається суб’єктом призначення після проведення співбесіди з кандидатом та підписання з ним контракту про проходження державної служби (у разі укладення). Таке рішення приймається не пізніше п’яти календарних днів з дня надходження результатів спеціальної перевірки у випадку та порядку, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції».

Оскільки питання щодо призначення Безуса В. О. було включено до порядку денного засідання Кабінету Міністрів 19.02.2020, немає сумнівів, що спеціальна перевірка пройдена успішно. У свою чергу це означає, що засідання Кабінету Міністрів 25.02.2020 — останній шанс коректно виконати вимогу закону щодо призначення, оскільки вищевказаний Закон України не передбачає жодних підстав для відкладення або відмови у такому призначенні. Законодавець включив досить жорстке обмеження терміну виконання вимоги щодо призначення якраз заради того, щоб запобігти будь-яким маніпуляціям щодо результатів конкурсів.

«Треба зауважити, що відмова у призначенні є грубим порушенням конституційного права громадянина на участь в управлінні державними справами (ст. 38 Конституції України)», — нагадує Energy Club .