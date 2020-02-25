Нашим головним фокусом було відновлення балансу з «Газпромом» — Коболєв

Обновлено: Февраль 25, 2020. Тэги: , ,

Нашим головним фокусом було відновлення балансу з «Газпромом» — Коболєв

Баланс відносин між НАК «Нафтогаз України» та російським ПАТ «Газпром» наразі склався на користь України.
Про це під час 11-го Українського енергетичного форуму сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Нашим головним фокусом було відновлення балансу з «Газпромом».

Якщо порівняєте баланс платежів, який мала Україна у 2013 році: витрачалася на імпорт газу і скільки витрачала на транзит, і який баланс наразі існує, він кардинально змінився. Зараз він на користь України», — сказав Коболєв.

За його словами, раніше баланс складався таким чином, що Україна віддавала мільярди доларів на користь Росії.

«Це той баланс, яким нам вдалося відновити. Ми сподіваємося, що він таким залишиться і у майбутньому. Для цього була підписана транзитна угода. Для цього ми зробити багато, щоб інтегрувати українську газову систему та європейську», — додав Коболєв.

«Термінал» писав, у лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 3,95 тис. грн за тис. куб. м (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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