Нашим головним фокусом було відновлення балансу з «Газпромом» — Коболєв

Баланс відносин між НАК «Нафтогаз України» та російським ПАТ «Газпром» наразі склався на користь України.

Про це під час 11-го Українського енергетичного форуму сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Нашим головним фокусом було відновлення балансу з «Газпромом».

Якщо порівняєте баланс платежів, який мала Україна у 2013 році: витрачалася на імпорт газу і скільки витрачала на транзит, і який баланс наразі існує, він кардинально змінився. Зараз він на користь України», — сказав Коболєв.

За його словами, раніше баланс складався таким чином, що Україна віддавала мільярди доларів на користь Росії.

«Це той баланс, яким нам вдалося відновити. Ми сподіваємося, що він таким залишиться і у майбутньому. Для цього була підписана транзитна угода. Для цього ми зробити багато, щоб інтегрувати українську газову систему та європейську», — додав Коболєв.

«Термінал» писав, у лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 3,95 тис. грн за тис. куб. м (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).