Президент доручив Оржелю провести «вугільний» аудит

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час всеукраїнської наради працівників вугільної галузі 25 лютого, повідомив кореспондент Укрінформу.
«Я доручаю пану Оржелю в найкоротший термін провести повний фінансовий та кадровий аудит вугільних підприємств, прозвітувати публічно і передати результати до правоохоронних органів», — наголосив Зеленський.
Він додав, що замість того, щоб інвестувати в модернізацію шахт, безпеку шахтарів та вчасно виплачувати зарплату, хтось заробляв мільйони, але «лавочка повинна бути закрита».
«Термін «смотрящіє за шахтами», до речі, має зникнути так само, як і самі смотрящіє», — заявив президент.
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