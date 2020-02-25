Способный достроить Северный поток — 2 «Академик Черский» изменил порт назначения

Обновлено: Февраль 25, 2020. Тэги: ,

Способный достроить Северный поток — 2 «Академик Черский» изменил порт назначения

Трубоукладчик ранее направлялся в Сингапур, но теперь должен прибыть в порт Коломбо.

Способное достроить «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» изменило порт назначения. Трубоукладчик ранее направлялся в Сингапур и должен был прибыть туда 22 февраля. Однако сегодня судно сменило пункт назначения на порт Коломбо, пишет «»

По данным порталов по отслеживанию движения судов, до столицы Шри-Ланки «Академик Черский» при текущей скорости может дойти 18 марта. Сейчас судно продолжает движение в сторону Сингапура.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что трубоукладчик является одним из вариантов достройки «Северного потока — 2», но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

Читайте в «Терминале», судно «Академик Черский» после модернизации и дооснащения может быть использовано для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2″, остановленного из-за санкций США.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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