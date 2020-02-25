Способный достроить Северный поток — 2 «Академик Черский» изменил порт назначения

Трубоукладчик ранее направлялся в Сингапур, но теперь должен прибыть в порт Коломбо.

Способное достроить «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» изменило порт назначения. Трубоукладчик ранее направлялся в Сингапур и должен был прибыть туда 22 февраля. Однако сегодня судно сменило пункт назначения на порт Коломбо, пишет «»

По данным порталов по отслеживанию движения судов, до столицы Шри-Ланки «Академик Черский» при текущей скорости может дойти 18 марта. Сейчас судно продолжает движение в сторону Сингапура.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что трубоукладчик является одним из вариантов достройки «Северного потока — 2», но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

Читайте в «Терминале», судно «Академик Черский» после модернизации и дооснащения может быть использовано для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2″, остановленного из-за санкций США.