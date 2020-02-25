УЕБ запровадила нові інструменти для торгівлі електроенергією

Обновлено: Февраль 25, 2020. Тэги: , ,

УЕБ запровадила нові інструменти для торгівлі електроенергією

Нещодавно Українська енергетична біржа запровадила гнучкі інструменти для торгівлі електроенергією: блочні пропозиції та торги коефіцієнтами. Вже зараз компанії, які акредитовані за напрямком «Електроенергія», можуть використовувати дані інструменти, як окремо, так і в комплексі (в рамках одного аукціону).

Про це йдеться на сайті УЕБ.

Учасники аукціонів в комерційній секції можуть продавати чи купувати електричну енергію не лише за стандартними графіками типу peak, offpeak, чи base, а обрати індивідуальний проміжок часу – години продажу або купівлі електроенергії.

При формуванні позиції ініціатор зазначає години (одна чи декілька), відповідний період відпуску (відбору) та дні. Завдяки блочним позиціям учасник може купити чи продати обсяг електроенергії, який в іншому випадку може бути незатребуваним через неспівпадіння годин, на які є попит, і годин стандартного графіку.

Іншим нововведенням УЕБ є запровадження торгів коефіцієнтами. Цей вид аукціонів також доступний для учасників комерційної секції. При внесенні позиції на аукціон, ініціатор самостійно визначає до якої саме формули розрахунку ціни відбувається прив’язка. Стартовий коефіцієнт визначається розміром ставки дисконту/премії до ціни за 1 МВт/год, з якого розпочинаються торги в режимі торгівлі коефіцієнтами за певною позицією. Наприклад, виставлення позиції на продаж з дисконтом 3% рівнозначно коефіцієнту 0,97, а з премією 3% — коефіцієнту 1,03 від обраного базового індикатора ціни. Аукціони проходять як на підвищення так і на зниження коефіцієнту. Дана технологія хеджує продавця та покупця від ризиків коливання ціни на ринку.

Для ознайомлення з перевагами використання блочних позицій Член Біржового комітету УЕБ Інна Щербина представила новий відео-ролик, з яким можна ознайомитись за посиланням, а про торги коефіцієнтами відео-ролик можна переглянути тут. Також нагадуємо, що раніше Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко у інтерв’ю виданню Expro Gas&Oil вже розповідав про можливість та особливості застосування блочних заявок і торгівлю коефіцієнтами.

Для отримання доступу до участі у аукціонах з купівлі-продажу електроенергії на УЕБ компаніям необхідно пройти процедуру акредитації.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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