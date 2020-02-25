Ветроэнергетика выработала около 55% электроэнергии Германии за прошедшую неделю

Обновлено: Февраль 25, 2020. Тэги: , ,

Ветроэнергетика выработала около 55% электроэнергии Германии за прошедшую неделю

По данным сайта energy-charts.de, принадлежащего Институту солнечных энергетических систем (Fraunhofer ISE), за прошедшую неделю (17-23 февраля) ветроэнергетика выработала около 55% электричества в Германии.

Этому способствовала ветреная погода, пишут ЭлектроВести.

Суммарная доля вариабельных ВИЭ — солнца и ветра — составила около 59%.

Доля возобновляемых источников энергии в целом составила более 69% недельной выработки немецкой энергосистемы. Это абсолютный рекорд, ни в одну из предшествующих недель за всю историю такого не было. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2019 года. Тогда в одну из недель доля ВИЭ достигла 65,8%.

В данной статистике речь идёт о «нетто-выработке» электроэнергии. Потребление электроэнергии на самих электростанциях, а также производство электричества на промышленных предприятиях для собственных нужд здесь не учитывается.

Результаты прошедшей недели подтверждают, что при нынешней технологической структуре электроэнергетики крупная энергосистема может функционировать с высокой долей вариабельных ВИЭ и обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей.

Ранее «Терминал» писал, в настоящее время ВИЭ-энергетика Германии перекрывает более 35%  ежегодного потребления электроэнергии посредством ветровых и солнечных электростанций. В стране работает более 30 тыс ветряных турбин общей установленной мощностью около 60 ГВт. Кроме того, a ФРГ насчитывается около 1,7 млн солнечных (фотоэлектрических) установок на 46 ГВт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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