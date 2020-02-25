За останні 2 тижні було проведено 24 аукціони та сформовано 97 стартових позицій на продаж та купівлю електроенергії — УЕБ

Обновлено: Февраль 25, 2020. Тэги: , ,

За останні 2 тижні було проведено 24 аукціони та сформовано 97 стартових позицій на продаж та купівлю електроенергії — УЕБ

За останні 2 тижні було проведено 24 аукціони та сформовано 97 стартових позицій на продаж та купівлю електроенергії. З них один аукціон був проведений 14 лютого на продаж Гарантованому покупцю відповідно до ПСО, за його результатами реалізовано 110208 Мвт-год. базового навантаження.

Про це йдеться на сайті УЕБ.

У нещодавно запроваджених на УЕБ комерційних секціях ініціаторами аукціонів були 6 компаній, серед яких ЕТГ, Енерджікс, ДТЕК Дніпроенерго та інші. Гарантований покупець 2 рази виставляв стартові позиції на закупівлю на території о. Бурштинський, але за результатами даних аукціонів угод укладено не було.

Крім стандартно діючих раніше продуктів, було реалізовано пікове навантаження неробочого дня з генерації Укргідроенерго обсягом 21 тис. Мвт-год. та ціною 1300 грн. за Мвт-год.

Загалом учасники активно здійснювали торгівлю електроенергією як на території ОЕС України, так і на території о. Бурштинський, але по укладених угодах за вільними цінами 99% обсягів припадає на ОЕС України.

Таким чином, станом на 21 лютого котирування УЕБ були наступними: 1550 грн. на базове навантаження, 1200,04 на пікове навантаження в ОЕС України та 1700 грн. на пікове навантаження для о. Бурштинський.

 Станом на 20 лютого частка атомної генерації становила 54,31%, ТЕС – 29,11%. Загалом у лютому виробіток АЕС знижувалася, а ТЕС зростав, але не суттєво, що очевидно пов’язано з несезонно теплою погодою для зими. 20 лютого середньодобове виробництво електроенергії склало 18,3 ГВт, що на 1,18 ГВт менше ніж 13 лютого. Загалом скорочення було досягнуто за рахунок скорочення відпуску ТЕЦ та ВДЕ і загалом становив 2,43 ГВт, яке порівняно з 13 лютого знизилось майже на 0,8 ГВт. із зменшенням у структурі генерації на 4 в. п.

Протягом останніх двох тижнів ціни РДН зберігали легку динаміку до зростання, яка була найбільш яскраво вираженою 19-21 лютого. Середньодобове значення купівлі-продажу електроенергії протягом останніх двох тижнів становило 144 тис. МВт.год. в ОЕС України та 13 тис. МВт.год. на території о. Бурштинський. У ОЕС України зміна ціни була більш динамічною, ніж на Бурштинському острові. Спостерігались декілька цінових мінімумів (у торгах на 13-14 лютого), а також денних максимумів (15, 20 лютого та ін.). Серед причин даного явища: температура вище звичайних значень, а також надлишок пропозиції на ринку.

Спотові ціни у Західній Європі були загалом нестабільними та простежувався легкий тренд до зниження. Таким чином, 20 лютого ціна базової електроенергії у Франції становила 30 євро/МВт-год., в Угорщині – 41 євро/МВт-год., у Польщі – 48 євро/МВт-год. На березень у лютому електроенергія торгувалась по цінах в діапазоні 34-46 євро/мегават. У п’ятницю на прогнозах м’якої теплої погоди ф’ючерсні контракти на березень впали в ціні. Попит на електроенергію знижується через те, що температури були в основному вище минулого тижня, разом з більш низькими цінами на газ, вугілля та викидами CO 2 є фундаментальними причинами зниження цін. Очікується, що в останній тиждень лютого більшість ринків збережуть цю невелику тенденцію до зниження.

За останні два тижні відбулося близько 180 тендерів із закупівлі електроенергії бюджетними установами. Загалом закуплено електроенергії на суму 851 млн. грн., з них 724 млн. грн. — в 20 найбільших закупівлях. Коливання ціни були яскраво виражені — від 1 до 3,26 грн. за кВт. год.. Але загалом середня ціна склала 1,89 грн./кВт.год. Найбільший контракт отримала компанія Енергогазрезерв. Вона поставить Східному ГЗК 176,9 млн. кВт.год. електроенергії за початковою ціною 1,96 грн./кВт.год.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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