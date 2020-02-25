За останні 2 тижні було проведено 24 аукціони та сформовано 97 стартових позицій на продаж та купівлю електроенергії — УЕБ

За останні 2 тижні було проведено 24 аукціони та сформовано 97 стартових позицій на продаж та купівлю електроенергії. З них один аукціон був проведений 14 лютого на продаж Гарантованому покупцю відповідно до ПСО, за його результатами реалізовано 110208 Мвт-год. базового навантаження.

Про це йдеться на сайті УЕБ.

У нещодавно запроваджених на УЕБ комерційних секціях ініціаторами аукціонів були 6 компаній, серед яких ЕТГ, Енерджікс, ДТЕК Дніпроенерго та інші. Гарантований покупець 2 рази виставляв стартові позиції на закупівлю на території о. Бурштинський, але за результатами даних аукціонів угод укладено не було.

Крім стандартно діючих раніше продуктів, було реалізовано пікове навантаження неробочого дня з генерації Укргідроенерго обсягом 21 тис. Мвт-год. та ціною 1300 грн. за Мвт-год.

Загалом учасники активно здійснювали торгівлю електроенергією як на території ОЕС України, так і на території о. Бурштинський, але по укладених угодах за вільними цінами 99% обсягів припадає на ОЕС України.

Таким чином, станом на 21 лютого котирування УЕБ були наступними: 1550 грн. на базове навантаження, 1200,04 на пікове навантаження в ОЕС України та 1700 грн. на пікове навантаження для о. Бурштинський.