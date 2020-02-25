За останні 2 тижні було проведено 24 аукціони та сформовано 97 стартових позицій на продаж та купівлю електроенергії — УЕБ

За останні 2 тижні було проведено 24 аукціони та сформовано 97 стартових позицій на продаж та купівлю електроенергії. З них один аукціон був проведений 14 лютого на продаж Гарантованому покупцю відповідно до ПСО, за його результатами реалізовано 110208 Мвт-год. базового навантаження.
Про це йдеться на сайті УЕБ.
У нещодавно запроваджених на УЕБ комерційних секціях ініціаторами аукціонів були 6 компаній, серед яких ЕТГ, Енерджікс, ДТЕК Дніпроенерго та інші. Гарантований покупець 2 рази виставляв стартові позиції на закупівлю на території о. Бурштинський, але за результатами даних аукціонів угод укладено не було.
Крім стандартно діючих раніше продуктів, було реалізовано пікове навантаження неробочого дня з генерації Укргідроенерго обсягом 21 тис. Мвт-год. та ціною 1300 грн. за Мвт-год.
Загалом учасники активно здійснювали торгівлю електроенергією як на території ОЕС України, так і на території о. Бурштинський, але по укладених угодах за вільними цінами 99% обсягів припадає на ОЕС України.
Таким чином, станом на 21 лютого котирування УЕБ були наступними: 1550 грн. на базове навантаження, 1200,04 на пікове навантаження в ОЕС України та 1700 грн. на пікове навантаження для о. Бурштинський.
Станом на 20 лютого частка атомної генерації становила 54,31%, ТЕС – 29,11%. Загалом у лютому виробіток АЕС знижувалася, а ТЕС зростав, але не суттєво, що очевидно пов’язано з несезонно теплою погодою для зими. 20 лютого середньодобове виробництво електроенергії склало 18,3 ГВт, що на 1,18 ГВт менше ніж 13 лютого. Загалом скорочення було досягнуто за рахунок скорочення відпуску ТЕЦ та ВДЕ і загалом становив 2,43 ГВт, яке порівняно з 13 лютого знизилось майже на 0,8 ГВт. із зменшенням у структурі генерації на 4 в. п.
Протягом останніх двох тижнів ціни РДН зберігали легку динаміку до зростання, яка була найбільш яскраво вираженою 19-21 лютого. Середньодобове значення купівлі-продажу електроенергії протягом останніх двох тижнів становило 144 тис. МВт.год. в ОЕС України та 13 тис. МВт.год. на території о. Бурштинський. У ОЕС України зміна ціни була більш динамічною, ніж на Бурштинському острові. Спостерігались декілька цінових мінімумів (у торгах на 13-14 лютого), а також денних максимумів (15, 20 лютого та ін.). Серед причин даного явища: температура вище звичайних значень, а також надлишок пропозиції на ринку.
За останні два тижні відбулося близько 180 тендерів із закупівлі електроенергії бюджетними установами. Загалом закуплено електроенергії на суму 851 млн. грн., з них 724 млн. грн. — в 20 найбільших закупівлях. Коливання ціни були яскраво виражені — від 1 до 3,26 грн. за кВт. год.. Але загалом середня ціна склала 1,89 грн./кВт.год. Найбільший контракт отримала компанія Енергогазрезерв. Вона поставить Східному ГЗК 176,9 млн. кВт.год. електроенергії за початковою ціною 1,96 грн./кВт.год.