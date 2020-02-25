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Запасы газа в хранилищах США достигнут рекордных 114 млрд куб. м к концу 2020 года

Обновлено: Февраль 25, 2020. Тэги: , ,

Запасы газа в хранилищах США достигнут рекордных 114 млрд куб. м к концу 2020 года

Запасы природного газа в хранилищах США могут достигнуть рекордных 4,03 трлн куб. футов (около 114 млрд куб. м) к концу октября 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, пишет АНГИ.

Кроме того, ведомство прогнозирует, что запасы природного газа к концу отопительного сезона 2019-2020 годов в США составят 1,94 трлн куб. футов (около 54,8 млрд куб. м), что на 12% больше среднего значения за последние пять лет. Подобные показатели являются результатом умеренных зимних температур и высокого уровня добычи газа, отмечается в сообщении. Будущие закачки газа в хранилища в сезон пополнения запасов (с апреля по октябрь) могут привести к достижению рекордных на конец октября запасов топлива в стране.

EIA отмечает, что также на объем запасов повлиял рост экспорта — особенно сжиженного природного газа (СПГ) — в течение 2019 года.

Ранее ведомство сообщило о том, что запасы природного газа в европейских хранилищах на 48% превышают средние за последние пять лет значения для февраля месяца. В числе причин сложившейся ситуации — не по сезону теплая погода в последние месяцы, рекордный уровень импорта СПГ Европой в 2019 году и увеличение трубопроводных поставок газа в европейские страны.

Читайте еще в «Терминале», крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» столкнулась с логистическими проблемами из-за санкций США. Проблемы экспорта нефти и нефтепродуктов возникли, когда несколько крупных покупателей потребовали немедленно убрать попавшую под санкции Rosneft Trading из всей цепочки поставок компании.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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