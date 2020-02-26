2020-02-26: Brent торгуется выше $55 баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в среду утром изменились в цене до 55,17 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,40%.

Сегодня нефтяные цены растут после падения накануне до минимальных значений за 2 недели на фоне сигналов быстрого распространения коронавируса Covid-19 за пределами Китая, пишет «Investing.cоm».

Стоимость апрельских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск составила $55,27 за баррель, что на $0,32 (0,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на $1,35 (2,4%), до $54,95 за баррель, минимума с 11 февраля.

Фьючерс на на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:16 мск подорожал на $0,39 (0,78%) — до $50,29 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $49,9 за баррель, снизившись на $1,53 (2,97%) по сравнению с предыдущей сессией.

«Мы видим серьезный «медвежий» настрой на нефтяном рынке», — отмечает старший аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер.

«Новости о распространении коронавируса продолжают определять динамику рынка, нивелируя все остальные факторы, — цитирует Фрейзера MarketWatch. — Особую озабоченность вызывают последние свидетельства быстрого распространения коронавируса за пределами Китая, в том числе, в ряде ключевых странах-производителях нефти, включая Оман, а также Иран».

Опасения, связанные с тем, что эпидемия коронавируса приведет к серьезному падению глобального спроса на нефть, оказывали давление на рынок с начала текущего года. Однако за последние дни это давление усилилось, поскольку стало понятно, что эпидемия вышла за пределы КНР, и может привести к более серьезным, чем ожидалось, последствиям для мировой экономики.

При этом, страны ОПЕК+ не спешат дополнительно ограничивать добычу. Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что ОПЕК еще не приняла решения о продлении или модификации текущего соглашения ОПЕК+ ввиду ситуации со вспышкой коронавируса.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, подскочили за неделю на 74 тыс. баррелей, дистиллятов — упали на 706 тыс. баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США по итогам прошлой недели будут обнародованы министерством энергетики в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти на 2,8 млн баррелей, а также снижения резервов бензина и дистиллятов соответственно на 1,9 млн и 900 тыс. баррелей.