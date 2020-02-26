2020-02-26: Луганская область лидирует в снижении цен на ДТ

26 февраля 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах колебались разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены наблюдался в Луганской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Луганская область заняла 21-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (25,58 грн/л), Черниговской (25,72 грн/л) и Киевской (25,72 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Луганской области за день составило 0,22 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 26,5 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Луганской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,58 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 27 января и составляла 27,08 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

Автопорт (26.12)

Укрнафта (26.0)

Нефтепромторг (26.79)

Параллель (26.79)

WOG (27.66)

Розничные цены на ДТ на заправках Луганской области колебались в диапазоне от минимальных 26,0 грн/л. до максимальных 28,99 грн/л.