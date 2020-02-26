Беларусь может получить от РФ более $61 млн компенсации из-за «грязной» нефти — Белнефтехим

Обновлено: Февраль 26, 2020. Тэги: , ,

Беларусь может получить от РФ более $61 млн компенсации из-за «грязной» нефти — Белнефтехим

Беларусь может получить от России более $61 млн компенсации за грязную нефть.

Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Мы по протоколу имеем 563 тыс. т грязной нефти, которую переработал Мозырский НПЗ. Сумма компенсации определяется из расчета $15 за баррель — по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась. Таким образом, Беларусь может получить компенсацию более $61 млн», — отметил Александр Тищенко.

Как сообщал ранее зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть и рассчитывает на компенсацию из расчета $15 за баррель.

«Белнефтехим» 19 апреля 2019 года заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу «Дружба». Содержание хлорорганических соединений в ней в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода — Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» — вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.

«Терминал» писал, Беларусь рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной хлорорганикой российской нефти.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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