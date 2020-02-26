Давление коронавируса на нефть обойдется РФ в 5 млрд долларов ежеквартально

Снижение на 20% потребления нефти Китаем с начала вспышки коронавируса изменило баланс спроса и предложения на нефтяном рынке.

Давление на мировые цены на нефть на фоне распространения коронавируса в мире, в том числе спекулятивное, может стоить российской экономике 5 млрд долларов в квартал, заявил гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев, пишет «Bankir.ru».

В начале февраля СМИ сообщили о падении спроса на нефть в Китае на 20% от обычного общего потребления в этот календарный период из-за вспышки коронавируса. Это самое большое падение со времен мирового кризиса 2008—2009 годов.

По словам Лосева, снижение на 20% потребления нефти Китаем с начала вспышки коронавируса изменило баланс спроса и предложения на нефтяном рынке, в результате эталонный сорт Brent теряет 15% стоимости.

«Учитывая, что доходы российской экономики от экспорта нефти составляют приметно 120 миллиардов долларов в год, длительное давление на котировки нефти, в том числе и спекулятивное, обойдется в 5 миллиардов долларов в квартал. Правда, как показал опыт прошлых эпидемий, дольше квартала чрезвычайная ситуация не длится и рынки достаточно быстро восстанавливаются», — считает Лосев.

«Терминал» писал, китайские нефтеперерабатывающие компании продолжают сокращать производство в условиях падающего спроса. Нехватки сотрудников из-за ограничений, введенных властями для предотвращения распространения коронавируса.

