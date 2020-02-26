Енергоатом минулого року зекономив на закупівлях понад мільярд гривень

У 2019 році ДП «НАЕК «Енергоатом» через електронну систему закупівель було оголошено 5 тис. 776 закупівель на загальну суму 18 млрд 727 млн грн. З них 5 тис. 55 закупівель за передбаченими Законом України «Про публічні закупівлі» процедурами – відкриті торги та переговорна процедура, і 721 – допорогові.

За підсумками 2019 року економія (різниця між очікуваною вартістю та ціною переможців) на закупівлях Енергоатома склала 1 млрд 86,1 млн грн, повідомила пресслужба компанії.

Такої вагомої економії вдалося досягти, передусім, завдяки постійній та систематичній роботі Енергоатома, спрямованій на залучення до участі у торгах якомога ширшого кола потенційних постачальників. Результатом такої роботи стала активна конкурентна боротьба між учасниками закупівельних аукціонів. Показник рівня конкурентності у відкритих торгах (середня кількість пропозицій на одну закупівлю) у 2019 році збільшився на 8,5% порівняно з минулим роком і досяг 2,5*.

Енергоатом як оператор усіх діючих АЕС України для забезпечення виконання своєї виробничої програми закуповує товари, роботи і послуги, які відрізняються складною технічною складовою та жорсткими вимогами до учасників торгів. Задовольнити потребу в товарах, роботах і послугах для Компанії може досить обмежена кількість учасників відповідного ринку. Саме тому показник конкурентності торгів є високим та свідчить про успішність вжитих заходів для залучення більшої кількості нових постачальників, досягнення максимальної економії та ефективності під час закупівель.

Загалом у 2019 році участь у закупівлях, проведених через електронну систему закупівель, взяли 3 тис. 157 унікальних учасників, з яких 1 тис. 263 (40%) брали участь у закупівлях Компанії вперше. Упродовж минулого року було подано близько 13 тисяч тендерних пропозицій.