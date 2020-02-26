Енергоатом минулого року зекономив на закупівлях понад мільярд гривень

Обновлено: Февраль 26, 2020. Тэги: , ,

Енергоатом минулого року зекономив на закупівлях понад мільярд гривень

У 2019 році ДП «НАЕК «Енергоатом» через електронну систему закупівель було оголошено 5 тис. 776 закупівель на загальну суму 18 млрд 727 млн грн. З них 5 тис. 55 закупівель за передбаченими Законом України «Про публічні закупівлі» процедурами – відкриті торги та переговорна процедура, і 721 – допорогові.

За підсумками 2019 року економія (різниця між очікуваною вартістю та ціною переможців) на закупівлях Енергоатома склала 1 млрд 86,1 млн грн, повідомила пресслужба компанії.

Такої вагомої економії вдалося досягти, передусім, завдяки постійній та систематичній роботі Енергоатома, спрямованій на залучення до участі у торгах якомога ширшого кола потенційних постачальників.  Результатом такої роботи стала активна конкурентна боротьба між учасниками закупівельних аукціонів. Показник рівня конкурентності у відкритих торгах (середня кількість пропозицій на одну закупівлю) у 2019 році збільшився на 8,5% порівняно з минулим роком і досяг 2,5*.

Енергоатом як оператор усіх діючих АЕС України для забезпечення виконання своєї виробничої програми закуповує товари, роботи і послуги, які відрізняються складною технічною складовою та жорсткими вимогами до учасників торгів. Задовольнити потребу в товарах, роботах і послугах для Компанії може досить обмежена кількість учасників відповідного ринку. Саме тому показник конкурентності торгів є високим та свідчить про успішність вжитих заходів для залучення більшої кількості нових постачальників, досягнення максимальної економії та ефективності під час закупівель.

Загалом у 2019 році участь у закупівлях, проведених через електронну систему закупівель, взяли 3 тис. 157 унікальних учасників, з яких 1 тис. 263 (40%) брали участь у закупівлях Компанії вперше. Упродовж минулого року було подано близько 13 тисяч тендерних пропозицій.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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