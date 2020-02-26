В феврале поставки американского СПГ в Европу упали вдвое

При низких ценах на газ компании в ЕС не могут продать его и отказываются получать сжиженный газ даже по долгосрочным контрактам со штрафными санкциями.

Испанская Naturgy отказалась получать два груза СПГ (около 200 млн кубометров) с американского терминала СПГ Sabine Pass. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка, пишет EADaily .

«Грузы, один из которых планировали на апрель, были отменены клиентами Naturgy, компаниями Repsol SA и Endesa SA. Хотя им и придется заплатить по контрактным тарифам, сообщили на рынке», — пишет Bloomberg.

Тем временем агентству S&P Global Platts американские производители сжиженного газа рассказали, что проблем со сбытом продукции у них нет. Однако плохую для СПГ из США статистику подтверждают и данные консалтинговых агентств. Так, по данным информационной платформы ICIS, поставки американского СПГ в Европу упали по сравнению с ноябрем—январем вдвое. Если в предыдущие месяцы поставки превышали 2 млн тонн (2,8 млрд кубометров), то в феврале составят чуть больше 1 млн тонн (1,4 млрд кубометров).