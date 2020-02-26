В феврале поставки американского СПГ в Европу упали вдвое

Обновлено: Февраль 26, 2020. Тэги: , , ,

В феврале поставки американского СПГ в Европу упали вдвое

При низких ценах на газ компании в ЕС не могут продать его и отказываются получать сжиженный газ даже по долгосрочным контрактам со штрафными санкциями.

Испанская Naturgy отказалась получать два груза СПГ (около 200 млн кубометров) с американского терминала СПГ Sabine Pass. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка, пишет   EADaily .

«Грузы, один из которых планировали на апрель, были отменены клиентами Naturgy, компаниями Repsol SA и Endesa SA. Хотя им и придется заплатить по контрактным тарифам, сообщили на рынке», — пишет Bloomberg.

Тем временем агентству S&P Global Platts американские производители сжиженного газа рассказали, что проблем со сбытом продукции у них нет. Однако плохую для СПГ из США статистику подтверждают и данные консалтинговых агентств. Так, по данным информационной платформы ICIS, поставки американского СПГ в Европу упали по сравнению с ноябрем—январем вдвое. Если в предыдущие месяцы поставки превышали 2 млн тонн (2,8 млрд кубометров), то в феврале составят чуть больше 1 млн тонн (1,4 млрд кубометров).

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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