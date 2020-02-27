2020-02-27: Черкасская область лидирует в снижении цен на СУГ

27 февраля 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Черкасской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Черкасская область заняла 8-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (10,35 грн/л), Житомирской (10,5 грн/л) и Винницкой (10,59 грн/л) областях.
Понижение средней розничной цены на СУГ в Черкасской области за день составило 0,31 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 10,85 грн/л.
Динамика средних розничных цен на СУГ в Черкасской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 1,62 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 5 по 11 января и составляла 12,79 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:
- Mango (9.85)
- AMIC (9.99)
- ПЕРОН (10.38)
- PRIME (10.4)
- VNT (10.5)
- Chipo (10.6)
- Luxwen (10.69)
- Авиас (10.75)
- Авиас Плюс (10.89)
- Укрнафта (10.97)
Розничные цены на сжиженный газ на заправках Черкасской области колебались в диапазоне от минимальных 9,85 грн/л. до максимальных 11,98 грн/л.