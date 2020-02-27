2020-02-27: В мелком опте отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро

27 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше — на 0.1% (-1 коп/л) до 19.88 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.12% (-3 коп/л) до 20.80 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.10% (-2 коп/л) до 19.76 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 19.88 -0.06 -0.18 -4.23 Бензин А-95 евро 20.80 -0.12 -0.06 -3.55 Дизельное топливо евро 19.76 -0.10 0.04 -5.14

Для справки :

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