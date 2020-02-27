Більшість тепловиробників погасила критичну заборгованість за газопостачання

З 19 лютого 2020 року 36 з 52 підприємств-боржників здійснили необхідні мінімальні платежі на користь Нафтогазу і уникли ризику відключення від газопостачання.

Про це йдеться на сайті підприємства.

У зоні ризику залишаються 16 виробників тепла, які не виконують жодної з умов щодо розрахунків, передбачених положенням про ПСО.

Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання з 1 березня 2020 року.

Для уникнення ризиків припинення теплопостачання населення Нафтогаз наполягає на необхідності термінового проведення розрахунків відповідно до вимог положення про ПСО.

З переліком тепловиків–боржників можна ознайомитись у таблиці на сайті.