Більшість тепловиробників погасила критичну заборгованість за газопостачання

З 19 лютого 2020 року 36 з 52 підприємств-боржників здійснили необхідні мінімальні платежі на користь Нафтогазу і уникли ризику відключення від газопостачання.
Про це йдеться на сайті підприємства.
У зоні ризику залишаються 16 виробників тепла, які не виконують жодної з умов щодо розрахунків, передбачених положенням про ПСО.
Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання з 1 березня 2020 року.
Для уникнення ризиків припинення теплопостачання населення Нафтогаз наполягає на необхідності термінового проведення розрахунків відповідно до вимог положення про ПСО.
З переліком тепловиків–боржників можна ознайомитись у таблиці на сайті.