Цена на Brent снизилась ниже $53 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в четверг утром снизились в цене до 52,76 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,25%.

Цены на нефть снижаются пятую сессию подряд в четверг, опустившись до минимумов с января 2019 года, поскольку рост числа новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая обострил опасения по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на нефть, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на подешевели на 1,27% до $52,75 за баррель к 08:38 МСК.

Фьючерсы на американскую легкую снизились на 1,4% до $48,05 за баррель.

За последние пять дней торгов обе марки подешевели примерно на 11%, что является самым резким пятидневным падением с августа 2019 года.

В среду число новых случаев инфицирования коронавирусом за пределами Китая впервые превысило число новых зараженных внутри КНР. Новыми эпицентрами вспышки становятся Иран и Италия.

Президент США Дональд Трамп в четверг заверил американцев в том, что риски от коронавируса остаются «очень низкими». Тем не менее азиатские рынки акций резко снижаются утром в четверг, поскольку инвесторы опасаются, что распространение вируса негативно скажется на глобальной экономике, так как карантин и другие меры замедляют торговлю и промышленность.

«Разговоры о том, что коронавирус может распространиться в США, вызвали новую распродажу», — сказал старший аналитик Fujitomi Co Кадзухико Саито. По его словам, если вспышка «продолжит ухудшаться в США, цены на нефть, скорее всего, снизятся еще сильнее, особенно с учетом уже падающих цен на бензин в США».

Запасы бензина в США за неделю по 21 февраля сократились на 2,7 миллиона баррелей, сообщило накануне Управление энергетической информации (EIA).

Запасы дистиллятов уменьшились на 2,1 миллиона баррелей, тогда как запасы нефти выросли на 452.000 баррелей.

Также нефтяной рынок следит за возможными новыми сокращениями добычи ОПЕК+. Встреча группы в Вене запланирована на 5-6 марта.