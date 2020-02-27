Гарантований покупець виконав авансовий платіж за електроенергію лютого

Державне підприємство «Гарантований покупець» здійснило авансовий платіж виробникам електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) за другу декаду лютого.
25 лютого 2020 року підприємство перерахувало альтернативній генерації 300 млн грн.
Розрахунок здійснили частково – рівень оплати складає понад 30%. На виплати Гарантований покупець спрямував кошти, отримані від продажу електроенергії на ринку, оскільки ПрАТ «НЕК «Укренерго» не перерахувало підприємству авансові платежі.
При цьому, що Гарантований покупець вчасно здійснив перерахування коштів – згідно з Порядком купівлі електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії другий авансовий платіж здійснюється до 25 числа відповідного місяця.