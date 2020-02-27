Конкурс на посаду голови правління «Укренерго» триває

Конкурс на посаду голови правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» наразі триває.

Про це на брифінгу повідомив т.в.о. голови правління Всеволод Ковальчук, повідомив кореспондент Укрінформу.

«Конкурс триває відповідно до процедури, яку затвердила наглядова рада. Я дуже вірю, що держава буде спроможна забезпечити прозорий конкурс», — сказав Ковальчук.

За словами Ковальчука, рішення про звільнення його з посади керівника «Укренерго» було ухвалено минулої суботи.

Читайте в «Терміналі» ще, з 27 лютого 2020 року до моменту завершення конкурсу на посаду керівника компанії виконуючим обов’язки голови правління наглядова рада НЕК «Укренерго» призначила першого заступника голови правління Володимира Кудрицького.

