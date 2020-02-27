Конкурс на посаду голови правління «Укренерго» триває

Обновлено: Февраль 27, 2020. Тэги: , , ,

Конкурс на посаду голови правління «Укренерго» триває
Конкурс на посаду голови правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» наразі триває.

Про це на брифінгу повідомив т.в.о. голови правління Всеволод Ковальчук, повідомив кореспондент Укрінформу.

«Конкурс триває відповідно до процедури, яку затвердила наглядова рада. Я дуже вірю, що держава буде спроможна забезпечити прозорий конкурс», — сказав Ковальчук.

За словами Ковальчука, рішення про звільнення його з посади керівника «Укренерго» було ухвалено минулої суботи.

Читайте в «Терміналі» ще, з 27 лютого 2020 року до моменту завершення конкурсу на посаду керівника компанії виконуючим обов’язки голови правління наглядова рада НЕК «Укренерго» призначила першого заступника голови правління Володимира Кудрицького.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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