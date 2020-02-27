Мінекоенерго підготувало пропозиції змін законодавства розвитку альтернативних джерел енергії

Мінекоенерго підготувало пропозиції щодо змін законодавства у сфері розвитку альтернативних джерел енергії, оскільки суттєве збільшення встановленої потужності об’єктів відновлюваної енергетики в рамках моделі підтримки за «зеленим» тарифом у 2019 році створило низку економічних і технічних викликів.

Про це йдеться на сайті міністерства.

«Виникла необхідність удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативнихджерел енергії. Скорочення термінів ведення нових об’єктів за «зеленими» тарифами ( cut-of-day), а саме СЕС до 01.07.2020, ВЕС до 01.01.2021. Введеня повної відповідальності за небаланси з моменту набрання чинності закону без допустимих похибок відхилення обмеження генерації ВДЕ у разі загрози порушення операційної безпеки режимів ОЕС та вичерпувані заявок на балансуючому ринку — не оплачуються. Вирбники ВДЕ зможуть виходити з балансуючої групи ГарПок створювати власті балансуючі групи без втрат «зелених» тарифів або акційної ціни», -йдеться у повідомленні.

Міністерство запропонувало зміни.