Нафтогаз инвестирует 400 млн в охрану окружающей среды

НАК «Нафтогаз Украины» на 2020 год заложил в бюджет около 400 млн грн, которые будут инвестированы в защиту окружающей среды.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Группа Нафтогаз в своей деятельности неуклонно придерживается принципов устойчивого развития. Мы ежегодно существенно увеличиваем инвестиции в защиту окружающей среды. В 2020 году на реализацию этих целей в бюджете Группы заплавано около 400 млн грн», — сказал директор по охране труда, экологической и производственной безопасности группы «Нафтогаз» Виталий Заец.

По его словам, экологическая стратегия группы охватывает ответственное управление ресурсами, в том числе контроль за использованием воды и рекультивацию почвы, сокращение выбросов в атмосферу, поддержку программ по энергоэффективности, проекты по биоразнообразию.

По словам менеджера по экологии АО «Укргаздобыча» Галины Волковой, до 20% производственных активов компании уже работают в «природоохранном» режиме, и их доля постоянно растет.

«Укргаздобыча имеет мощную экспертизу в вопросах утилизации промышленных отходов и готово активно приобщаться к процессу разработки нормативной базы, регулирующей данную сферу», — доложили в «Нафтогазе».