Нафтогаз инвестирует 400 млн в охрану окружающей среды

Обновлено: Февраль 27, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз инвестирует 400 млн в охрану окружающей среды

НАК «Нафтогаз Украины» на 2020 год заложил в бюджет около 400 млн грн, которые будут инвестированы в защиту окружающей среды.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Группа Нафтогаз в своей деятельности неуклонно придерживается принципов устойчивого развития. Мы ежегодно существенно увеличиваем инвестиции в защиту окружающей среды. В 2020 году на реализацию этих целей в бюджете Группы заплавано около 400 млн грн», — сказал директор по охране труда, экологической и производственной безопасности группы «Нафтогаз» Виталий Заец.

По его словам, экологическая стратегия группы охватывает ответственное управление ресурсами, в том числе контроль за использованием воды и рекультивацию почвы, сокращение выбросов в атмосферу, поддержку программ по энергоэффективности, проекты по биоразнообразию.

По словам менеджера по экологии АО «Укргаздобыча» Галины Волковой, до 20% производственных активов компании уже работают в «природоохранном» режиме, и их доля постоянно растет.

«Укргаздобыча имеет мощную экспертизу в вопросах утилизации промышленных отходов и готово активно приобщаться к процессу разработки нормативной базы, регулирующей данную сферу», — доложили в «Нафтогазе».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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