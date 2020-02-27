Трамп пообещал новые санкции из-за покупки нефти у Венесуэлы

США могут ввести новые санкции из-за покупки нефти у Венесуэлы.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет Прайм.

«Могут быть серьезные санкции… Вы увидите через некоторое время», — заявил Трамп, отвечая на вопрос индийского журналиста о возможном введении санкций против покупателей венесуэльской нефти, среди которых есть и Индия.

«Мы наблюдаем за происходящим в Венесуэле очень внимательно и нам это совсем не нравится», — подчеркнул он.

США ранее ввели санкции против подразделения «Роснефти» Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро за торговлю нефтью с Венесуэлой. По заявлению американских властей, на Rosneft Trading приходится подавляющее большинство нефти, которую продают власти Венесуэлы.

«Терминал» писал, власти США допускают возможность введения новых экономических мер против «Роснефти» из-за увеличивающихся объемов торговли венесуэльской нефтью.