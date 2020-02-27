Уряд призначив трьох членів наглядової ради «Укренерго», які є представниками держави

Обновлено: Февраль 27, 2020. Тэги: ,

Уряд призначив трьох членів наглядової ради «Укренерго», які є представниками держави
Кабінет міністрів призначив трьох членів наглядової ради ПрАТ «НЕК «Укренерго», які є представниками держави.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 26 лютого 2020 р. № 156-р «Деякі питання наглядової ради ПрАТ «НЕК “Укренерго”.

«Погодити кандидатури Підлісецького Лева Теофіловича, Гелетія Юрія Ігоровича та Токарського Юрія Богдановича на посади членів наглядової ради “Укренерго” як представників держави», — йдеться у документі.

13 січня в Укренерго оголосили конкурс на нового керівника, однак у лютому у ЗМІ поширили інформацію, що уряд призупинив проведення конкурсу до оновлення складу наглядової ради Укренерго.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук спростував це, заявивши, що очікує якнайшвидшого завершення конкурсу.

«Уряд не буде робити нічого, щоб уповільнити цей процес. Найближчим часом рішення має бути прийнято», — сказав прем’єр.

Читайте в «Терміналі», конкурс на посаду голови правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» наразі триває. Про це на брифінгу повідомив т.в.о. голови правління Всеволод Ковальчук.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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