Уряд призначив трьох членів наглядової ради «Укренерго», які є представниками держави

Кабінет міністрів призначив трьох членів наглядової ради ПрАТ «НЕК «Укренерго», які є представниками держави.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 26 лютого 2020 р. № 156-р «Деякі питання наглядової ради ПрАТ «НЕК “Укренерго”.

«Погодити кандидатури Підлісецького Лева Теофіловича, Гелетія Юрія Ігоровича та Токарського Юрія Богдановича на посади членів наглядової ради “Укренерго” як представників держави», — йдеться у документі.

13 січня в Укренерго оголосили конкурс на нового керівника, однак у лютому у ЗМІ поширили інформацію, що уряд призупинив проведення конкурсу до оновлення складу наглядової ради Укренерго.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук спростував це, заявивши, що очікує якнайшвидшого завершення конкурсу.

«Уряд не буде робити нічого, щоб уповільнити цей процес. Найближчим часом рішення має бути прийнято», — сказав прем’єр.

Читайте в «Терміналі», конкурс на посаду голови правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» наразі триває. Про це на брифінгу повідомив т.в.о. голови правління Всеволод Ковальчук.

