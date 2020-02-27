Законопроєкт щодо зменшення промислового забруднення внесено до Верховної Ради

Проєкт Закону «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення», який спрямований на реформування дозвільної системи в сфері охорони довкілля зареєстровано у Верховній Раді.

Про це йдеться на сайті міністерства. З

Як повідомляв Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, запровадження інтегрованого дозволу для великих підприємств-забруднювачів — це європейська практика, яка дозволяє з однієї сторони зменшити адміністративне навантаження на бізнес, оскільки буде введена на заміну ряду дозволів. А з іншої — сприятиме зменшенню викидів та запобігатиме промисловому забрудненню через запровадження вимог та заходів для зменшення впливу та комплексного захисту довкілля.

Забезпечить:

- зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел до 2030 року на 22,5% проте обсягу викидів у 2015 році;

- зменшення скидів забруднених стічних вод у водні об’єкти у 2030 році до 5 відсотків загального обсягу викидів порівняно з 15,7% у 2015 році;

- гармонізацію з законодавством ЄС у сфері промислового забруднення та виконання міжнародних зобов’язань.

Сфера дії розповсюджується на: енергетику, виробництво та обробку металів, промисловість з переробки мінеральної сировини, хімічну промисловість, управління відходами та інші види діяльності, перелік яких наведені у ст. 2 законопроекту. Даний перелік відповідає вимогам Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди (Додаток 1 до Директиви).

Інтегрований дозвіл має безстрокову дію та видається на основі висновків НДТМ. Нагадаємо, що у країнах ЄС такі висновки є результатом багаторічних досліджень та обговорень, затверджуються рішеннями Європейської Комісії і є обов’язковими до виконання всіма країнами-членами ЄС.

Проект Закону розроблено на виконання Указу Президента України від 08 листопада 2019 року «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави», а також на виконання положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, зокрема, імплементації Директиви 2010/75/ЄС.

Читайте в «Терміналі», уряд ухвалив проєкт Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення», який спрямований на реформування дозвільної системи в сфері охорони довкілля.