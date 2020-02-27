Законопроєкт щодо зменшення промислового забруднення внесено до Верховної Ради

Обновлено: Февраль 27, 2020. Тэги: , ,

Законопроєкт щодо зменшення промислового забруднення внесено до Верховної Ради

Проєкт Закону «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення», який спрямований на реформування дозвільної системи в сфері охорони довкілля зареєстровано у Верховній Раді.

Про це йдеться на сайті міністерства. З

Як повідомляв Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель,  запровадження інтегрованого дозволу для великих підприємств-забруднювачів — це європейська практика, яка дозволяє з однієї сторони зменшити адміністративне навантаження на бізнес, оскільки буде введена на заміну ряду дозволів. А з іншої —  сприятиме зменшенню викидів та  запобігатиме промисловому забрудненню через запровадження вимог та заходів для зменшення впливу та комплексного захисту довкілля.

Забезпечить:

-  зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел до 2030 року на 22,5% проте обсягу викидів у 2015 році;

-   зменшення скидів забруднених стічних вод у водні об’єкти у 2030 році до 5 відсотків загального обсягу викидів порівняно з 15,7% у 2015 році;

- гармонізацію з законодавством ЄС у сфері промислового забруднення та виконання міжнародних зобов’язань.

Сфера дії розповсюджується на: енергетику, виробництво та обробку металів, промисловість з переробки мінеральної сировини, хімічну промисловість, управління відходами та інші види діяльності, перелік яких наведені у ст. 2 законопроекту. Даний перелік відповідає вимогам Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди (Додаток 1 до Директиви).

Інтегрований дозвіл має безстрокову дію та видається на основі висновків НДТМ. Нагадаємо, що у країнах ЄС такі висновки є результатом багаторічних досліджень та обговорень, затверджуються рішеннями Європейської Комісії і є обов’язковими до виконання всіма країнами-членами ЄС.

Проект Закону розроблено на виконання Указу Президента України від 08 листопада 2019 року «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави», а також на виконання положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, зокрема,  імплементації Директиви 2010/75/ЄС.

Читайте в «Терміналі», уряд  ухвалив проєкт Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення», який спрямований на реформування дозвільної системи в сфері охорони довкілля.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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