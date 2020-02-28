2020-02-28: Мировые цены на нефть резко снизились

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в пятницу утром снизились в цене до 50,85 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, на фоне сообщений о распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,55%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают быстро снижаться, обновляя минимумы более чем за 13 месяцев, на сохраняющихся тревогах, что распространение коронавируса окажет существенное негативное влияние на темпы роста мировой экономики, пишет «Investing.com».

Майские фьючерсы на на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск подешевели на $1,41 (на 2,73%) — до $50,32 за баррель. В четверг их цена упала на $1,08 (на 2,05%), составив на закрытие $51,73 за баррель. При этом апрельские контракты завершили день на минимуме с декабря 2018 года — $52,18 за баррель.

Котировки фьючерсов на на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $1,39 (на 2,95%) — до $45,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $1,64 (на 3,37%), завершив день на самой низкой отметке с января прошлого года — $47,09 за баррель.

Оба сорта зафиксировали снижение по итогам пяти торгов подряд. Падение с начала этой недели, которое составляет 13-14%, является максимальным с 2011 года.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу снизились на 2,2% — до 360,5 юаней за баррель. C начала текущей недели котировки упали примерно на 13%.

«COVID-19 по-прежнему держит нефтяной рынок в мертвой хватке, — отмечает сырьевой аналитик Commerzbank (DE: ) Карстен Фрич. — Коронавирус стал причиной остановки общественной жизни и предприятий, это приводит к значительному снижению спроса на дизельное топливо для транспорта и производства, а также на авиатопливо».

«Снижение котировок нефти с начала вспышки заболевания отражает чувствительность сырьевых товаров к опасениям относительно роста глобальной экономики», — сообщается в отчете Commonwealth Bank of Australia. По мнению экспертов банка, спрос на нефть, вероятно, будет сокращаться в случае дальнейшего распространения коронавируса за пределами Китая.