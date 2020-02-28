2020-02-28: Столица лидирует в недельном снижении цен на СУГ

На неделе в 22 по 28 февраля 2020г розничные цены на автомобильное топливо менялись разнопланово. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в столице в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Киев занял 5-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (10,35 грн/л), Житомирской (10,49 грн/л) и Винницкая (10,59 грн/л) и областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Киеве за неделю составило 0,56 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 10,7 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в столице по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 2,02 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 29 и 30 января 2020гг и составляла 12,72 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Mango (9.95)



Росукрэнерго (9.95)



Авантаж 7 (9.95)



AMIC (9.99)



Chipo (10.1)



Formula (10.35)



AVIA (10.35)



Luxwen (10.39)



БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (10.4)



UPG (10.8)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Киеве колебались в диапазоне от минимальных 9,85 грн/л. до максимальных 11,6 грн/л.

