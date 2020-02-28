ДТЕК Нафтогаз збільшить видобуток газу до 5 млрд куб. м

Обновлено: Февраль 28, 2020. Тэги: , ,

ДТЕК Нафтогаз збільшить видобуток газу до 5 млрд куб. м

ДТЕК Нафтогаз планує наростити видобуток газу до 2 млрд куб. м в 2021 році і збільшити цей показник до 5 млрд куб. м. в найближчі п’ять років.

Про це  повідомив генеральний директор компанії Ігор Щуров на Українському енергетичному форумі.

За його словами, зростанню видобутку сприятимуть системні інвестиції та інновації, які зараз впроваджуються компанією.

«Щорічно інвестуючи мільярди гривень в буріння, геологію та інновації, ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток більш ніж в три рази на двох родовищах, які знаходяться в зрілій стадії розробки. У наступні п’ять років ми плануємо вийти на нову динаміку розвитку і потроїти сьогоднішній показник», – підкреслив Ігор Щуров.

Як відзначили на форумі експерти, другий рік поспіль спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення обсягів видобутку газу приватними компаніями. «У 2019 видобуток приватних компаній зріс на 5,05% і досяг рекордних 4,6 млрд куб. м газу», – зазначив під час свого виступу виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній України Артем Петренко.

Нагадаємо, сьогодні частка приватного сектора становить 22% в загальній структурі видобутку газу України.

Читайте в «Терміналі», ДТЕК Нафтогаз продовжить інвестувати в глибоке буріння і побудує п’ять нових глибоких свердловин у 2020 році.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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