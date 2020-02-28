ДТЕК Нафтогаз збільшить видобуток газу до 5 млрд куб. м

ДТЕК Нафтогаз планує наростити видобуток газу до 2 млрд куб. м в 2021 році і збільшити цей показник до 5 млрд куб. м. в найближчі п’ять років.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Щуров на Українському енергетичному форумі.

За його словами, зростанню видобутку сприятимуть системні інвестиції та інновації, які зараз впроваджуються компанією.

«Щорічно інвестуючи мільярди гривень в буріння, геологію та інновації, ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток більш ніж в три рази на двох родовищах, які знаходяться в зрілій стадії розробки. У наступні п’ять років ми плануємо вийти на нову динаміку розвитку і потроїти сьогоднішній показник», – підкреслив Ігор Щуров.

Як відзначили на форумі експерти, другий рік поспіль спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення обсягів видобутку газу приватними компаніями. «У 2019 видобуток приватних компаній зріс на 5,05% і досяг рекордних 4,6 млрд куб. м газу», – зазначив під час свого виступу виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній України Артем Петренко.

Нагадаємо, сьогодні частка приватного сектора становить 22% в загальній структурі видобутку газу України.

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