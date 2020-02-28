Кабмин согласовал трех новых представителей в набсовете “Укрэнерго”

Новыми представителями государства в набсовете госкомпании станут Лев Пидлисецкий, Юрий Гелетий и Юрий Токарский.Об этом пишет УНИАН.
Кабинет министров согласовал кандидатуры трех новых членов наблюдательного совета оператора Объединенной энергосистемы Украины — госкомпании «Укрэнерго», как представителей государства.
Соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале.
«Согласовать кандидатуры Пидлисецкого Льва Теофиловича, Гелетия Юрия Игоревича и Токарского Юрия Богдановича на должности членов наблюдательного совета частного акционерного общества «Национальная энергетическая компания» Укрэнерго», как представителей государства», — сказано в документе.