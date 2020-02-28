Роснефть и Татнефть не осуществляют поставок нефти в Беларусь

Российская группа компаний «Сафмар» поставит в Беларусь в марте 300 тыс. тонн нефти, «УДС нефть» — 50 тыс. тонн.

Об этом сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, пишет АНГИ.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможных поставках нефти в Беларусь Роснефтью и Татнефтью, он отметил, что переговоров по поставкам на март с ними не ведется.

«Однако эти инсайдерские сигналы можно связать с последними новостями о падениях цен на мировом рынке нефти. Предложений сорта Urals в портах стало больше, чем раньше. Объем, который раньше забирала Беларусь, перекачан в танкеры», — цитирует Александра Тищенко БелТА.

Ранее сообщалось, что нефть без премии в Беларусь будут поставлять шесть российских компаний, среди которых «Сафмар» и пять новых для Беларуси поставщиков. Нефть будет продаваться по рыночной цене без премии.

В марте также ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. т российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

«Терминал» писал, сделка с азербайджанской Socar предусматривает в марте поставку двух танкеров нефти — это около 160 тыс. т. В Беларусь нефть будет доставлена через Украину по нефтепроводу Одесса — Броды.