Роснефть и Татнефть не осуществляют поставок нефти в Беларусь

Обновлено: Февраль 28, 2020. Тэги: , ,

Роснефть и Татнефть не осуществляют поставок нефти в Беларусь

Российская группа компаний «Сафмар» поставит в Беларусь в марте 300 тыс. тонн нефти, «УДС нефть» — 50 тыс. тонн.

Об этом сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, пишет АНГИ.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможных поставках нефти в Беларусь Роснефтью и Татнефтью, он отметил, что переговоров по поставкам на март с ними не ведется.

«Однако эти инсайдерские сигналы можно связать с последними новостями о падениях цен на мировом рынке нефти. Предложений сорта Urals в портах стало больше, чем раньше. Объем, который раньше забирала Беларусь, перекачан в танкеры», — цитирует Александра Тищенко БелТА.

Ранее сообщалось, что нефть без премии в Беларусь будут поставлять шесть российских компаний, среди которых «Сафмар» и пять новых для Беларуси поставщиков. Нефть будет продаваться по рыночной цене без премии.

В марте также ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. т российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

«Терминал» писал, сделка с азербайджанской Socar предусматривает в марте поставку двух танкеров нефти — это около 160 тыс. т. В Беларусь нефть будет доставлена через Украину по нефтепроводу Одесса — Броды.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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