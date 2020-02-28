Trina Solar почала випуск сонячних модулів потужністю понад 500 Ватт

Обновлено: Февраль 28, 2020. Тэги: , ,

Trina Solar почала випуск сонячних модулів потужністю понад 500 Ватт

Ще зовсім недавно на ринку переважали сонячні модулі (панелі) потужністю +/- 250 Ватт.

Вони до цього часу  у продажу, пишуть ЕлектроВєсті.

Однак в сонячній енергетиці йде поступовий перехід до більш «великих форм». На ринку з’являються модулі, потужність яких перевищує 500 Ватт. Перший такий 500-ватний модуль представила компанія Risen Energy в грудні минулого року.

27 лютого китайська Trina Solar оголосила про початок випуску сонячних модулів потужністю понад 500 Вт. Вони збираються з тих же самих 210-міліметрових кремнієвих пластин, що й панель Risen Energy.

Нові монокристалічні PERC модулі Duomax V (скло-скло) і Tallmax V (скло-підкладка) мають ефективність до 21%.

Trina стверджує, що створила інноваційну конструкцію сонячної комірки за допомогою передових пристроїв сторонніх виробників, неруйнівного процесу різання і високої щільності компонування. «Це додатково знижує втрати від опору, значно підвищує стійкість модуля до тріщин і гарячим точкам і водночас максимізує ефективність модуля», — зазначає компанія. «Якби традиційна конструкція половинчастих осередків була застосована до кремнієвих пластин негабаритного розміру (210 мм), високі вихідні струми модулів могли б створювати проблеми для компонентів системи, а розтріскування могло б привести до поломки модуля».

За словами Trina, попередні оцінки показують, що в порівнянні з більш поширеними двосторонніми модулями потужністю 410 Вт, Duomax V дозволить знизити інші витрати сонячної установки (крім модулів та інверторів) на 6-8%, а LCOE проектів — на 3-4%.

Компанія очікує, що обсяг випуску Duomax V до кінця 2020 року складе 5 ГВт.

Читайте в «Терміналі», собівартість сонячної енергії останнім часом значно зменшилася, що робить її доступнішою. Так прокоментував пожвавлення будівництва сонячних електростанцій провідний інженер, працівник Інституту відновлюваної енергетики НАН України Мухуб Бенменні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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