У роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 255,62 млн кВт-г електроенергії.
Про це повідомили у пресслужбі НАЕК «Енергоатом».
«27 лютого атомними станціями вироблено 255,62 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 8,16 млн кВт-г електроенергії», — повідомили у компанії.
Також вказано, що 28 лютого на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків:
- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 71-а доба капітального планового ремонту.
- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 68-а доба середнього планового ремонту.
- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 461-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 060 МВт, РАЕС – 2 500 МВт, ЮУАЕС – 3 045 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.