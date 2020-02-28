Український та словацький оператори ГТС запускають віртуальний реверс

ТОВ «Оператор ГТС України» та словацький оператор ГТС Eustream a.s. запускають віртуальний реверс через точку з’єднання «Вельке Капушани» – «Ужгород» з 1 березня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

На додаток до потужностей точки з’єднання «Будінце», що використовуються для імпорту природного газу в Україну з 2014 року, Eustream і ОГТСУ відповідно до підписаної угоди про взаємодію для точки з’єднання «Вельки Капушани» – «Ужгород» запускають віртуальний реверс (так званий backhaul), тим самим додатково розширюючи словацький коридор для поставок газу в Україну.

Починаючи з 1 березня, оператори щоденно пропонують наступну потужність для ринку: 10 млн куб. м на добу (104 ГВтгод на добу).

Оператори нагадують, що потужність віртуального реверсу залежить від наявності фізичного потоку в напрямку Україна-Словаччина, а отже вона є переривчастою і може бути перервана у випадку відсутності потоку в напрямку від України до Словаччини.

Оператори також підкреслюють, що можуть збільшити рівень віртуальних потужностей у випадку наявності інтересу з боку ринку.

Якщо ви зацікавлені у більшій потужності в режимі віртуального реверсу, повідомте про це операторів на електронні адреси: businesscooperation@tsoua.com та info@eustream.sk