Заступник Оржеля Костянтин Чижик презентував чергову модель з урізання “зелених” тарифів

Під час форуму Ukrainian Energy Forum заступник Міністра енергетики та захисту довкілля Костянтин Чижик презентував чергову модель по урізанню “зелених” тарифів.

Представлений варіант передбачає для сонячних електростанцій (СЕС), введених в експлуатацію після 2017 року, добровільну реструктуризацію “зеленого” тарифу у вигляді його зниження: на 15% — для станцій потужністю менше 10 МВт, на 20% — для СЕС потужністю від 10 до 50 МВт, на 25% — для СЕС потужністю понад 50 МВт, пише УНН.

При цьому для кожної з категорій пропонується продовження терміну виплат на п’ять років. Зі свого боку для вітроелектростанцій (ВЕС) передбачено зниження тарифу на 10% також із продовженням терміну виплат на п’ять років.

Крім того, міністерство пропонує для інвесторів додаткову опцію у вигляді можливості добровільного зниження зеленого тарифу на 12,5% для СЕС і 5% для ВЕС без продовження терміну виплат. Відповідаючи на запитання обурених такими пропозиціями інвесторів, Чижик порівняв їх проблеми з гангреною: “Коли пацієнт хворий, в нього, вибачте за таку аналогію, гангрена… Можна ампутувати ту частину, яка заражена. І пацієнт бути жити”.

На такі нові більш жорсткі умови добровільно не піде більшість учасників ринку, що призведе до ще більшого дефіциту Гарантованого Покупця. Тобто чим гірші умови пропонуються інвесторам, тим більшою стає проблема. Новий варіант зниження “зелених” тарифів від Мінекоенерго за оцінками експертів не перекриє навіть і чверті від прогнозного дефіциту Гарантованого покупця у 17 млрд грн в 2020 році.

Чим перекрити дефіцит, пан Чижик не повідомив, як і не презентував розрахунків міністерства. Виходить, “ампутація ураженої гангреною частини” не ліквідує дефіцит Гарантованого покупця, як і не врятує “пацієнтів” — інвесторів — від дефолту.