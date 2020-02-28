Заступник Оржеля Костянтин Чижик презентував чергову модель з урізання “зелених” тарифів

Обновлено: Февраль 28, 2020. Тэги: , ,

Заступник Оржеля Костянтин Чижик презентував чергову модель з урізання “зелених” тарифів

Під час форуму Ukrainian Energy Forum заступник Міністра енергетики та захисту довкілля Костянтин Чижик презентував чергову модель по урізанню “зелених” тарифів.

Представлений варіант передбачає для сонячних електростанцій (СЕС), введених в експлуатацію після 2017 року, добровільну реструктуризацію “зеленого” тарифу у вигляді його зниження: на 15% — для станцій потужністю менше 10 МВт, на 20% — для СЕС потужністю від 10 до 50 МВт, на 25% — для СЕС потужністю понад 50 МВт, пише УНН.

При цьому для кожної з категорій пропонується продовження терміну виплат на п’ять років. Зі свого боку для вітроелектростанцій (ВЕС) передбачено зниження тарифу на 10% також із продовженням терміну виплат на п’ять років.

Крім того, міністерство пропонує для інвесторів додаткову опцію у вигляді можливості добровільного зниження зеленого тарифу на 12,5% для СЕС і 5% для ВЕС без продовження терміну виплат. Відповідаючи на запитання обурених такими пропозиціями інвесторів, Чижик порівняв їх проблеми з гангреною: “Коли пацієнт хворий, в нього, вибачте за таку аналогію, гангрена… Можна ампутувати ту частину, яка заражена. І пацієнт бути жити”.

На такі нові більш жорсткі умови добровільно не піде більшість учасників ринку, що призведе до ще більшого дефіциту Гарантованого Покупця. Тобто чим гірші умови пропонуються інвесторам, тим більшою стає проблема. Новий варіант зниження “зелених” тарифів від Мінекоенерго за оцінками експертів не перекриє навіть і чверті від прогнозного дефіциту Гарантованого покупця у 17 млрд грн в 2020 році.

Чим перекрити дефіцит, пан Чижик не повідомив, як і не презентував розрахунків міністерства. Виходить, “ампутація ураженої гангреною частини” не ліквідує дефіцит Гарантованого покупця, як і не врятує “пацієнтів” — інвесторів — від дефолту.

Автор:

(Всего статей: 17276)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: