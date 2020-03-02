2020-03-02: Brent торгуется выше $51 за баррель

Обновлено: Март 02, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-03-02: Brent торгуется выше $51 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в понедельник утром изменились в цене до 51,24 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:58, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 3,16%.

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в ходе торгов в понедельник после существенного падения на прошлой неделе, пишет «Investing.com».

Инвесторы ожидают итогов встречи ОПЕК+, которая состоится на этой неделе.Президент РФ Владимир Путин накануне назвал нынешний уровень цен приемлемым для России. При этом он заявил о готовности Москвы к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти. «На следующей неделе состоится в Вене встреча в формате ОПЕК+. Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках», — сказал он.

«Мы считаем, что Саудовская Аравия скорее всего сможет убедить остальных производителей снизить добычу по меньшей мере на 1 млн б/с», — сказала старший стратег сырьевого рынка в RBC Capital Markets Хелима Крофт, слова который приводит Bloomberg.

Тем временем индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в феврале упал до 40,3 пункта с 51,1 пункта. Это минимальное значение за все время расчета индекса, пишет Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали падение показателя до 45,7 пункта.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 мск выросли на $1,59 (3,2%) — до $51,26 за баррель. В пятницу их цена упала на $1,66 (3,18%), составив на закрытие $50,52 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились на $1,32 (на 2,95%) — до $46,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $2,33 (4,95%), завершив день на уровне $44,76 за баррель. На прошлой неделе цена WTI обвалилась на 16,2%, что стало максимальным падением с декабря 2008 года.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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