2020-03-02: В мелком опте отмечалось снижении цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

02 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижении цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.12% (-2 коп/л) до 19.79 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.16% (-3 коп/л) до 20.71 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного снизились в цене — на 0.0% (-1 коп/л) до 19.57 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 19.79 -0.12 -0.45 -4.56 Бензин А-95 евро 20.71 -0.16 -0.49 -3.98 Дизельное топливо евро 19.57 -0.05 -1.14 -5.95

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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