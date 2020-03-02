29 компаній були ініціаторами торгових сесій на купівлю-продаж природного газу — УЕБ

Основна увага учасників була зміщена з ресурсу лютого на ресурс березня (на ресурс березня припадало 95 % виставлених стартових обсягів ресурсів на УЕБ).

Про це йдеться на сайті УЕБ.

Стартові ціни починались від 4150 грн. на ресурс лютого, від 3850 грн. на ресурс березня, від 4224 грн. на ресурс квітня та 4200 грн. на ресурс в ПСГ. Загалом найнижчі ціни – це ціни ініціаторів позицій на купівлю природного газу, яких минулого тижня було досить багато.

Оператори ГРМ минулого тижня закупляли природний газ ресурсу березня. Ініціаторами позицій виступили 20 операторів ГРМ, кожному з яких вдалося закупити ресурс. Загалом було придбано 74 млн. куб. м. природного газу.

Минулого тижня попит на ресурс природного газу (за винятком закупівлі газу на ВТВ) був дуже низький, не дивлячись на те, що окремі компанії протягом тижня йшли на зниження цін. Наприклад, Нафтогаз Трейдинг у вівторок сформував стартову ціну на ресурс лютого у розмірі 4686,9 грн., на ресурс квітня нижче – 4569, а на ресурс березня – ще нижче, за ціною 4469 грн. Протягом тижня стартові ціни ресурсу березня дещо зросли, можливо через незначне збільшення ціни на європейських хабах.

У понеділок ДП «Укрспирт» вдалося закупити 1 980,15 тис. куб. м. природного газу ресурсу березня за ціною 4200 грн. за тис. куб. м., а Нафтогаз Трейдинг вперше закупив 800 тис. куб. м. ресурсу лютого за ціною 4 308,00 грн. за тис. куб. м

Також минулого тижня Нафтогаз Трейдинг вперше формував стартові позиції на закупівлю ресурсу березня, але, за умов низького попиту, цін закупівлі сформувати не вдалося.Таким чином, станом на п’ятницю, 28 лютого біржові котирування ресурсу березня на умовах передплати становили 4150 грн., на умовах післяплати – 5395,5 грн. за тис. куб. м. з ПДВ.

Минулого тижня ціни на європейських хабах перебували на низькому рівні. Котирування на наступний місяць та квартал знизилися відповідно на 4 % та 7 %. Спотові ціни у Європі становили близько 120 дол./ тис. куб. м., контракти на місяць наперед були на 2% дешевшими, квартал наперед на 1%, сезон наперед – на 1% дешевшими від поточних спотових цін. Загалом протягом минулого тижня спостерігалося зниження ціни природного газу у Європі. Ринок природного газу може бути нестабільним і ціна може коливатися в залежності від більш м’яких погодних умов та геополітичних чинників. За прогнозами експертів в Європі збережуться низькі ціни на природний газ.

Ціни контрактів з поставкою у відповідний строк, дол/тис. м. куб, 27 лютого



Імпорт природного газу минулого тижня в середньому становив 30,5 млн. куб. м. на день, але 26 лютого дещо зріс – до 32,4 млн. куб. м. в день. Порівняно з показником минулого тижня інтенсивно зріс імпорт із Угорщини (на 3 млн. куб. м. в день), тому структура імпорту перерозподілена: зростання частки Угорщини та зменшення Словаччини. Видобуток газу був стабільним – 56,17 млн. куб. м. на день.



31 січня ТОВ «Оператор ГТС України» оголосило закупівлю 1,76 млрд. кубометрів природного газу на загальну суму 9,15 млрд. грн. для забезпечення балансуючих дій та для виробничо-технологічних потреб функціонування газотранспортної системи. ТОВ «Оператор ГТС України» визначив НАК «Нафтогаз України» одним з переможцем аукціону на постачання 280 млн. куб. м. природного газу, а ПП «Некст Ойл Трейд» — 40 млн. куб. м. Згідно умов аукціонів, оплата за газ здійснюється з відстрочкою 30 календарних днів, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем передачі газу. Всього заплановано 15 аукціонів, які вже відбулися 27 лютого та відбудуться 2 березня та 27 березня на Prozorro.

Крім того було проведено приблизно 200 тендерних процедур. Загалом реалізовано майже 12,3 млн. куб. м. природного газу на суму 45,3 млн. грн. Найбільший контракт отримала компанія ТОВ «ТЕК». Вона поставить Остерському квартирно-експлуатаційній частині району 7,5 млн. куб. м. природного газу за початковою ціною 3,50 грн./куб. м. Ціни коливалися у діапазоні від 3,30 до 5,01 грн. за куб. м. Середня ціна склала 4,07 грн. за куб. м.