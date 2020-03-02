Энергетическая конференция в Хьюстоне отменена из-за коронавируса

Обновлено: Март 02, 2020. Тэги: ,

Энергетическая конференция в Хьюстоне отменена из-за коронавируса

Энергетическая конференция CERAWeek, которая проходит ежегодно в американском Хьюстоне, отменена из-за коронавируса.

Об этом сообщили организаторы, пишет Прайм.

«В свете развития обстановки мы отменяем CERAWeek 2020 года, которая должна была пройти 9-13 марта в Хьюстоне. Мы делаем это с глубоким разочарованием. В последние несколько дней широко распространилась обеспокоенность относительно коронавируса COVID-19″, — говорится в письме организаторов, которое получили зарегистрированные участники и гости конференции.

В сообщении отмечается, что власти США ужесточили требования въезда в страну и отменили ряд мероприятий.

В конференции в Хьюстоне должны были принять участие делегаты из 80 стран, включая руководителей крупнейших энергетических компаний и министров энергетики.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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