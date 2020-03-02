МАРТ установил тарифы на прокачку нефти от станции Броды на Мозырский НПЗ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по маршрутному направлению Броды — Мозырь — ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод».

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

«Тарифы установлены для обеспечения транспортировки нефти трубопроводным транспортом с территории Украины», — пояснили в пресс-службе.

Тариф на прокачку составит Br0,87 за тонну.

Как сообщалось ранее, танкеры с нефтью, предназначенной для переработки в Беларуси, должны прибыть в порт Одессы.

«Для транспортировки указанной нефти до нефтеперерабатывающего завода и будет задействован белорусский участок трубопровода Броды — Мозырь — ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», протяженность которого составляет 40 км», — добавили в МАРТ.

«Терминал» писал, Белнефтехим договорился с Socar о поставках 160 тысяч тонн нефти.