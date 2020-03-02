Нафтогаз відповів АМКУ

Антимонопольний комітет України сьогодні написав, що підозрює Нафтогаз у «зловживаннях при визначенні цін» на газ для потреб населення з 1 листопада 2018 року.
«Станом на зараз компанія не отримувала жодних офіційних повідомлень від АМКУ. Але, схоже, до нас є претензії за нашу законослухняність», — йдеться на сторінці у Фейсбук компанії Нафтогаз.
Нагадаємо, що ціни на газ для населення визначалися в цей період безпосередньо Кабінетом Міністрів України, а не нами. Зокрема, ціна та умови постачання газу для цієї категорії споживачів з 1 листопада 2018 чітко встановлені постановою КМУ 867 від 19 жовтня 2018 року https://www.kmu.gov.ua/…/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro….
Нагадаємо також, що уряд зобов‘язав Нафтогаз продавати газ постачальникам газу для населення на умовах, визначених постановою про спецобов‘язки (ПСО). В цьому Кабмін спирався на статтю 11 Закону України «Про ринок природного газу».
Нафтогаз не має права не виконувати вимоги уряду, прописані у постанові про ПСО.
Однак є ще один важливий момент: жоден покупець газу в Україні не зобов‘язаний купувати газ у Нафтогазу на цих умовах. На українському ринку газу існують сотні інших постачальників газу — з числа як імпортерів, так і приватних видобувників.
«Термінал» писав, Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками вчинення приватним акціонерним товариством НАК «Нафтогаз» порушення Закону «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції.