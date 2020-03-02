Нафтогаз відповів АМКУ

Обновлено: Март 02, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз відповів АМКУ

Антимонопольний комітет України сьогодні написав, що підозрює Нафтогаз у «зловживаннях при визначенні цін» на газ для потреб населення з 1 листопада 2018 року.

«Станом на зараз компанія не отримувала жодних офіційних повідомлень від АМКУ. Але, схоже, до нас є претензії за нашу законослухняність», — йдеться на сторінці у Фейсбук компанії Нафтогаз.

Нагадаємо, що ціни на газ для населення визначалися в цей період безпосередньо Кабінетом Міністрів України, а не нами. Зокрема, ціна та умови постачання газу для цієї категорії споживачів з 1 листопада 2018 чітко встановлені постановою КМУ 867 від 19 жовтня 2018 року https://www.kmu.gov.ua/…/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro….

Нагадаємо також, що уряд зобов‘язав Нафтогаз продавати газ постачальникам газу для населення на умовах, визначених постановою про спецобов‘язки (ПСО). В цьому Кабмін спирався на статтю 11 Закону України «Про ринок природного газу».

Нафтогаз не має права не виконувати вимоги уряду, прописані у постанові про ПСО.

Однак є ще один важливий момент: жоден покупець газу в Україні не зобов‘язаний купувати газ у Нафтогазу на цих умовах. На українському ринку газу існують сотні інших постачальників газу — з числа як імпортерів, так і приватних видобувників.

«Термінал» писав, Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками вчинення приватним акціонерним товариством НАК «Нафтогаз» порушення Закону «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ  на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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