Нафтогаз відповів АМКУ

Антимонопольний комітет України сьогодні написав, що підозрює Нафтогаз у «зловживаннях при визначенні цін» на газ для потреб населення з 1 листопада 2018 року.

«Станом на зараз компанія не отримувала жодних офіційних повідомлень від АМКУ. Але, схоже, до нас є претензії за нашу законослухняність», — йдеться на сторінці у Фейсбук компанії Нафтогаз.