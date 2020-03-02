Регулятор змінив підхід до формування розміру платежів за небаланси.

Про це йдеться на сайті Укренерго.

При негативному небалансі (учасник ринку має дефіцит електроенергії в своєму торговому графіку), коли ціна небалансу менша за ціну ринку на добу наперед (РДН), платіж за небаланс (напрямок платежу – від учасника ринку) буде визначатися по ціні РДН, збільшеній на підвищующий коефіцієнт. Якщо ціна небалансу більша за ціну РДН, то платіж за небаланс буде визначатися на рівні ціни небалансу, збільшеної на підвищуючий коефіцієнт.

При позитивному небалансі (учасник ринку має профіцит електроенергії в своєму торговому графіку), коли ціна небалансу менша за ціну РДН, платіж за небаланс (напрямок платежу – до учасника ринку) буде визначатися по ціні небалансу, зменшеній на понижуючий коефіцієнт. Якщо ціна небалансу більша за ціну РДН, то платіж за небаланс буде визначатися на рівні ціни РДН, зменшеної на понижуючий коефіцієнт.

Таким чином, небаланси учасників ринку завжди будуть призводити до збитків на відміну від купівлі/продажу електроенергії на РДН.

Прийняті Регулятором зміни збільшуватимуть відповідальність гравців ринку за небаланси та стимулюватимуть краще прогнозувати власне виробництво/споживання електроенергії.

«Ми вдячні учасникам ринку, експертам USAID за надані пропозиції, регулятору за проведене обговорення важливого питання», – зазначив директор з ринкових операцій НЕК «Укренерго» Микита Вишневський.НКРЕКП внесла зміни до Правил ринку в частині врегулювання небалансів, що стимулюватиме учасників ринку дотримуватись своїх торгових графіків.