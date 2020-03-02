НКРЕКП внесла зміни до Правил ринку в частині врегулювання небалансів

Обновлено: Март 02, 2020. Тэги: , ,

НКРЕКП внесла зміни до Правил ринку в частині врегулювання небалансів

Регулятор змінив підхід до формування розміру платежів за небаланси.

Про це йдеться на сайті Укренерго.

  • При негативному небалансі (учасник ринку має дефіцит електроенергії в своєму торговому графіку), коли ціна небалансу менша за ціну ринку на добу наперед (РДН), платіж за небаланс (напрямок платежу – від учасника ринку) буде визначатися по ціні РДН, збільшеній на підвищующий коефіцієнт. Якщо ціна небалансу більша за ціну РДН, то платіж за небаланс буде визначатися на рівні ціни небалансу, збільшеної на підвищуючий коефіцієнт.
  • При позитивному небалансі (учасник ринку має профіцит електроенергії в своєму торговому графіку), коли ціна небалансу менша за ціну РДН, платіж за небаланс (напрямок платежу – до учасника ринку) буде визначатися по ціні небалансу, зменшеній на понижуючий коефіцієнт. Якщо ціна небалансу більша за ціну РДН, то платіж за небаланс буде визначатися на рівні ціни РДН, зменшеної на понижуючий коефіцієнт.

Таким чином, небаланси учасників ринку завжди будуть призводити до збитків на відміну від купівлі/продажу електроенергії на РДН.

Прийняті Регулятором зміни збільшуватимуть відповідальність гравців ринку за небаланси та стимулюватимуть краще прогнозувати власне виробництво/споживання електроенергії.

«Ми вдячні учасникам ринку, експертам USAID за надані пропозиції, регулятору за проведене обговорення важливого питання», – зазначив директор з ринкових операцій НЕК «Укренерго» Микита Вишневський.НКРЕКП внесла зміни до Правил ринку в частині врегулювання небалансів, що стимулюватиме учасників ринку дотримуватись своїх торгових графіків.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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