Платіжка цього лютого на 40% нижча, ніж минулого — Гончарук

У лютому українці отримають найнижчу платіжку на тепло за опалювальний сезон. Більше половини українців, які на індивідуальному опаленні, заплатять за опалення на 40% менше, ніж за лютий 2019 року.

Про це повідомив прем’єр-міністрОлексій Гончарук на брифінгу у Будинку Уряду 2 березня.

«У лютому українці заплатять рекордно низьку суму за тепло не лише за цю зиму, а й за останні роки. Це результат роботи команди Президента, Парламенту, Уряду; багато факторів, які вплинули на зниження вартості платіжки», — сказав Глава Уряду.

Він наголосив, що зменшення «платіжки» відбулося завдяки розробленому Урядом механізму для теплопостачальників, а також конкурентного механізму ціноутворення на газ, в той час, як раніше тарифи регулювалися державою «вручну».

Крім того, він наголосив, що Уряд буде продовжувати політику енергоефективності, щоб в українців зменшувалися витрати на комунальні послуги.

Читайте в «Терміналі», міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) наприкінці опалювального сезону можуть становити близько 3 млн тонн, оскільки його не відпрацьовують на станціях.