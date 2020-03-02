Платіжка цього лютого на 40% нижча, ніж минулого — Гончарук

Обновлено: Март 02, 2020. Тэги: , ,

Платіжка цього лютого на 40% нижча, ніж минулого — Гончарук

У лютому українці отримають найнижчу платіжку на тепло за опалювальний сезон. Більше половини українців, які на індивідуальному опаленні, заплатять за опалення  на 40% менше, ніж за лютий 2019 року.

Про це повідомив прем’єр-міністрОлексій Гончарук на брифінгу у Будинку Уряду 2 березня.

«У лютому українці заплатять рекордно низьку суму за тепло не лише за цю зиму, а й за останні роки. Це результат роботи команди Президента, Парламенту, Уряду; багато факторів, які вплинули на зниження вартості платіжки», — сказав Глава Уряду.

Він наголосив, що зменшення «платіжки» відбулося завдяки розробленому Урядом механізму для  теплопостачальників, а також конкурентного механізму ціноутворення на газ, в той час, як раніше тарифи регулювалися державою «вручну».

Крім того, він наголосив, що Уряд буде продовжувати політику енергоефективності, щоб в українців зменшувалися витрати на комунальні послуги.

Читайте в «Терміналі», міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) наприкінці опалювального сезону можуть становити близько 3 млн тонн, оскільки його не відпрацьовують на станціях.

Автор:

(Всего статей: 7979)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: