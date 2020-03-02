Профільний комітет виступає за введення квот на біоетанол з липня 2021

У більшості європейських країн система використання біоетанолу налагоджена і автомобілісти використовують біопаливо у суміші із бензином.

Про це написав у Фейсбуку голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Базові речі, на яких зійшлися більшість учасників ринку.

- з 1 липня 2021 року встановлюється квота 5% для біоетанолу у суміші із бензинами. Аналізується доцільність подальшого поетапного збільшення таких квот до 7%-8%.

- за невиконання цієї квоти встановлюються жорсткі покарання у вигляді штрафів (Мінеконоенерго пропонує стимули через різні ставки акцизу)

- контроль здійснюється Держспоживслужбою та/або Держекоінспекцією

- змішування бензину із біоетанолом може у субєктів, які мають ліцензію на виробництво палива, а також у субєктів, які мають ліцензію на гуртову торгівлю та зберігання палива (нафтобази), мають сертифікрвану лабораторію або договір із сертифікованою лабораторією.

На сьогодні в Україні споживається біля 2 млн тон бензинів у рік на суму біля 50 млрд. грн. Близько 55% цього обсягу — це імпорт.

Якщо 5% від цього буде складати біоетанол, то український ринок біоетанолу збільшиться майже у 5 разів та складе понад 100 тис тон у рік (біля 3 млрд грн). Виробництвом займатимуться українські заводи із української сировини, що означає нові робочі місця та виробництво українських продуктів із вищою добавленою вартістю замість експорту сировини. Разом із тим, сотні аграрних підприємств є потенційними виробниками біоетанолу, тому ніякої монополізації бути не може, впевнений, на ринку буде достатня конкуренція серед виробників.

5% біоетанолу у пальному означає зменешення шкідливих викидів автомобілів на 2%-3%, що сприятиме кращій екології, особливо у густонаселених містах.

На думку фахівців, використання біопалива у таких пропорціях не погіршує якість палива і не потребує змін у паливній системі автомобіля. У багатьох країнах Європи біопаливо вже успішно використовується і його частка у суміші становить 4%-10%, а у Швеції аж 15%.

«Термінал» писав, Держенергоефективості опрацьовує перспективи виробництва біоетанолу в Україні.