Рішення про зміну менеджменту «Центренерго» прийнято

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук впевнений, що рішення уряду про зміну менеджменту «Центренерго» буде виконано.



Про це Гончарук сказав на брифінгу, повідомило НВ.

Відповідаючи на запитання про те, чи пов’язані розмови про його можливу відставку з олігархом Ігорем Коломойським і ситуацією в Центренерго, очільник уряду заявив, що «не хотів би коментувати чутки і якісь особистості, окремих людей». «Давайте все ж таки більше про роботу. Ми завжди боролися системно з корупцією і продовжуємо це робити. Не маємо жодного наміру зупинятися, проте в той же самий час маємо з повагою ставитися до будь-якого бізнесу, в тому числі до українського великого, не вішати ярлики і не плодити зайві конфлікти», — додав Гончарук.

Коментуючи ситуацію в Центренерго, він нагадав, що прийнято рішення про зміну менеджменту держкомпанії: «За моєю інформацією, рішення прийнято. Воно буде виконано. Я жодних проблем тут не вбачаю».