Рішення про зміну менеджменту «Центренерго» прийнято

Обновлено: Март 02, 2020. Тэги: , ,

Рішення про зміну менеджменту «Центренерго» прийнято

Прем’єр-міністр  Олексій Гончарук впевнений, що рішення уряду про зміну менеджменту «Центренерго» буде виконано.

Про це Гончарук сказав на брифінгу, повідомило НВ.

Відповідаючи на запитання про те, чи пов’язані розмови про його можливу відставку з олігархом Ігорем Коломойським і ситуацією в Центренерго, очільник уряду заявив, що «не хотів би коментувати чутки і якісь особистості, окремих людей». «Давайте все ж таки більше про роботу. Ми завжди боролися системно з корупцією і продовжуємо це робити. Не маємо жодного наміру зупинятися, проте в той же самий час маємо з повагою ставитися до будь-якого бізнесу, в тому числі до українського великого, не вішати ярлики і не плодити зайві конфлікти», — додав Гончарук.

 Коментуючи ситуацію в Центренерго, він нагадав, що прийнято рішення про зміну менеджменту держкомпанії: «За моєю інформацією, рішення прийнято. Воно буде виконано. Я жодних проблем тут не вбачаю».
«Термінал» писав, господарський суд Києва своєю ухвалою від 6 лютого 2020 року задовольнив клопотання Фонду державного майна України, скасувавши заходи забезпечення позову, якими було заблоковано приватизацію ПАТ «Центренерго». 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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