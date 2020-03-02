SOCAR планирует 5-6 марта направить первый танкер с нефтью в Беларусь

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует 5-6 марта направить из турецкого порта Джейхан первый танкер с нефтью для Беларуси.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на представителя компании Ибрагим Ахмедов.

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко в конце февраля заявил, что SOCAR в марте поставит Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.

«Это два танкера с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн каждый. Хронологически первый выйдет ориентировочно 5-6 марта из Джейхана, второй из Супсы в районе 20-го числа», — сообщил Ахмедов.

Турецкий порт Джейхан расположен на берегу Средиземного моря, туда приходит нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Далее танкеру придется обогнуть Турцию и пройти через проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море. В терминале под Одессой нефть попадет в трубопровод до Бродов, а в этом городе Львовской области Украины уже есть стыковка с «Дружбой». По второму танкеру логистика будет проще — порт Супса расположен в Грузии на берегу Черного моря.

Белоруссия и РФ не договорились об условиях поставки нефти, в результате РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Переработка на них была существенно снижена. Затем прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве Белоруссии сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.

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