SOCAR планирует 5-6 марта направить первый танкер с нефтью в Беларусь

Обновлено: Март 02, 2020. Тэги: , ,

SOCAR планирует 5-6 марта направить первый танкер с нефтью в Беларусь

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует 5-6 марта направить из турецкого порта Джейхан первый танкер с нефтью для Беларуси.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на представителя компании Ибрагим Ахмедов.

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко в конце февраля заявил, что SOCAR в марте поставит Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.

«Это два танкера с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн каждый. Хронологически первый выйдет ориентировочно 5-6 марта из Джейхана, второй из Супсы в районе 20-го числа», — сообщил Ахмедов.

Турецкий порт Джейхан расположен на берегу Средиземного моря, туда приходит нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Далее танкеру придется обогнуть Турцию и пройти через проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море. В терминале под Одессой нефть попадет в трубопровод до Бродов, а в этом городе Львовской области Украины уже есть стыковка с «Дружбой». По второму танкеру логистика будет проще — порт Супса расположен в Грузии на берегу Черного моря.

Белоруссия и РФ не договорились об условиях поставки нефти, в результате РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Переработка на них была существенно снижена. Затем прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве Белоруссии сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.

Читайте в «Терминале», Белнефтехим договорился с Socar о поставках 160 тысяч тонн нефти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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