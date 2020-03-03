2020-03-03: Мировые цены на нефть изменились вновь

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром изменились в цене до 52,73 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,60%.

Сегодня нефтяные цены продолжают повышаться на ожиданиях итогов телеконференции министров финансов G-7 и встречи ОПЕК+.

Майские фьючерсы на на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск взлетели на $0,91 (1,75%) — до $52,81 за баррель, пишет «Investing.com».

Вчера их цена выросла на $2,23 (4,49%), составив на закрытие $51,9 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на то же время на $0,95 (2,03%) — до $47,70 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена взлетела на $1,99 (4,45%), завершив день на уровне $46,75 за баррель. Это стало максимальным дневным ростом с середины сентября.

Почти все эксперты и трейдеры (27 из 29), опрошенные Bloomberg, ожидают, что страны ОПЕК+, которые проведут встречу на этой неделе, примут решение о дополнительном сокращении добычи. В среднем они прогнозируют дополнительное снижение добычи на 750 тыс. б/с.

Россия не получала предложения о снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1 млн б/с и ориентируется на рекомендации технического комитета, сообщил накануне журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия выступает за дополнительное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на 1 млн б/с. Техкомитет ОПЕК+ ранее предложил дополнительно снизить нефтедобычу на 600 тыс. б/с на второй квартал, продлив текущую сделку до конца 2020 года.

Между тем министры финансов государств G7 планируют провести во вторник телеконференцию, где обсудят ответные меры на угрозу эпидемии коронавируса для мировой экономики.

«Координация между министрами финансов и возможное синхронизированное смягчение денежно-кредитной политики Центробанков укрепляют уверенность на рынке, — отмечает аналитик Oversea-Chinese Banking Corp. Хауи Ли. — Если ОПЕК+ на этой неделе сократит добычу на 1 млн б/с, это подтолкнет цены вверх в краткосрочной перспективе».