2020-03-03: Мировые цены на нефть изменились вновь

Обновлено: Март 03, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-03-03: Мировые цены на нефть изменились вновь

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром изменились в цене до 52,73 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,60%.

Сегодня нефтяные цены продолжают повышаться на ожиданиях итогов телеконференции министров финансов G-7 и встречи ОПЕК+.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск взлетели на $0,91 (1,75%) — до $52,81 за баррель, пишет «Investing.com».

Вчера их цена выросла на $2,23 (4,49%), составив на закрытие $51,9 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на то же время на $0,95 (2,03%) — до $47,70 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена взлетела на $1,99 (4,45%), завершив день на уровне $46,75 за баррель. Это стало максимальным дневным ростом с середины сентября.

Почти все эксперты и трейдеры (27 из 29), опрошенные Bloomberg, ожидают, что страны ОПЕК+, которые проведут встречу на этой неделе, примут решение о дополнительном сокращении добычи. В среднем они прогнозируют дополнительное снижение добычи на 750 тыс. б/с.

Россия не получала предложения о снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1 млн б/с и ориентируется на рекомендации технического комитета, сообщил накануне журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия выступает за дополнительное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на 1 млн б/с. Техкомитет ОПЕК+ ранее предложил дополнительно снизить нефтедобычу на 600 тыс. б/с на второй квартал, продлив текущую сделку до конца 2020 года.

Между тем министры финансов государств G7 планируют провести во вторник телеконференцию, где обсудят ответные меры на угрозу эпидемии коронавируса для мировой экономики.

«Координация между министрами финансов и возможное синхронизированное смягчение денежно-кредитной политики Центробанков укрепляют уверенность на рынке, — отмечает аналитик Oversea-Chinese Banking Corp. Хауи Ли. — Если ОПЕК+ на этой неделе сократит добычу на 1 млн б/с, это подтолкнет цены вверх в краткосрочной перспективе».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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