2020-03-03: Сумская область лидирует в снижении цен на СУГ

3 марта 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Сумской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Сумская область заняла 8-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (10,3 грн/л), Житомирской (10,48 грн/л) и Винницкой (10,52 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Сумской области за день составило 0,23 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 11,28 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Сумской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,85 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 2,3 и 4 февраля и составляла 12,13 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

AMIC (9.99)

БРСМ-Нафта (10.69)

ANP (11.12)

Авиас Плюс (11.18)

Автотранс (11.58)

BVS (11.79)

ГНП (11.85)

ОККО (11.99)

SUN OIL (12.1)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Сумской области колебались в диапазоне от минимальных 9,85 грн/л. до максимальных 11,98 грн/л.