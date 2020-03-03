2020-03-03: В мелком опте отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро

03 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.14% (-3 коп/л) до 19.76 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.16% (-3 коп/л) до 20.68 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.15% (-3 коп/л) до 19.54 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 19.76 -0.14 -0.63 -4.77 Бензин А-95 евро 20.68 -0.16 -0.74 -4.15 Дизельное топливо евро 19.54 -0.15 -1.13 -6.32

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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