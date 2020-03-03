Гарантований покупець виконав часткові виплати за «зеленим» тарифом

Державне підприємство «Гарантований покупець» продовжує перерахування коштів виробникам електроенергії за «зеленим» тарифом за електроенергію, вироблену у 2020 році.
28 лютого та 2 березня 2020 року підприємство провело виплати на загальну суму 824 млн грн, повідомила пресслужба «ГарПока»
На розрахунки спрямували кошти від реалізації електроенергії на організованих ринках – 579 млн грн. Також підприємство отримало часткові авансові платежі – 245 млн грн – від оператора системи передачі (ПрАТ «НЕК «Укренерго»).
Таким чином, за «зелену» електроенергію 2020 року Гарантований покупець сплатив виробникам електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) 2,8 млрд грн:
- за електроенергію січня – 1,5 млрд грн. Актуальний рівень розрахунків – 75%;
- за електроенергію лютого – 1,3 млрд грн. Актуальний рівень розрахунків – 66%.
Зазначимо, що поточна заборгованість Укренерго перед Гарантованим покупцем складає 2,2 млрд грн. Крім того, оператор системи передачі досі не підписав акт приймання-передачі з розрахунком вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за січень 2020 року.